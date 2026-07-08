街頭伸狼爪！噁男中山區抓捏4女子臀部 性騷擾案判決出爐

簡姓男子被控在人群中對單身女子性騷擾，不過，作案對象不止一人，幾乎於同一時間對4名被害人下手並得逞，檢方起訴他，簡認罪，台北地方法院審理，依4個性騷擾罪判簡應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。可上訴。

法官認為，簡對4名女子犯案，犯意各別，行為互殊，應分論併罰，就他4個犯行分別量處拘役30日，再訂一應執行刑。

2025年12月5日21時許，簡在台北市中山區某路段前，先假意與路上人潮一同步行，趁4名女子行走於路上不及抗拒之際，徒手自後方陸續抓捏她們的臀部。

4名被害人提告，檢察官將簡起訴，法院審理時，簡坦認犯罪，法官根據被害人指述、警方蒐證等，認定簡成立4個犯罪行為。

判決書指出，簡姓男子為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，於公眾場所觸摸4名被害人的身體隱私部位，對她們造成相當程度之心理傷害，行為實有不該，不過，簡已坦承犯行，考量他過往前科素行、智識程度、職業、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依法量刑。