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年收百萬男用VPN軟體變更IP位置 騙取二國中少女裸照散布

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

精通電腦的陳姓男子使用VPN軟體變更IP登入位置，再上網使用化名與二名13歲少女搭訕，遊說對方提供裸照得逞後，告知要上傳網路還傳訊「先po哪張胸還是有臉有胸」，少女哀求「不要po」他仍散布，一審辯稱IP遭盜用判刑2年6月，二審他認罪，改判1年8月。可上訴。

判決書指出，已婚的陳姓男子經由網路遊戲認識年僅13歲的少女，在Instagram通訊軟體以暱稱「墨染」聯繫，得知少女年紀，仍在2023年4月間，在台南市住處要求少女傳送自拍內衣照片；少女自拍穿著內衣褲、裸露胸部及未著衣物的裸體數位照片各1張傳送。

陳在同年4月10日經由少女介紹，認識其同班同學，明知對方也是同年紀少女，仍以臉書暱稱「蕭成」，透過MESSENGER聯繫，要求另一名少女也自拍內衣照片；少女持手機自拍僅穿著內衣、裸露胸部數位照片2張傳送。

同年5月9日晚間7時許，陳在住處將二名少女性影像及其生活照片上傳Ig，二女崩潰報警處理；偵訊時，陳否認犯行，辯稱沒有使用過「墨染」或「蕭成」的帳號，跟少女對話的人都不是他，懷疑他的IP遭歹徒盜用。

檢警比對手機基地台位置，確認陳姓男子當時人就在跟少女對話網友的IP位置附近，且該網友使用的網路除了房東提供，另外就是陳的手機網路；台南地院認定陳空言否認，顯為事後卸責之詞，依犯製造少年性影像罪、散布少年性影像罪判刑2年6月。

陳提起上訴承認犯行，表示已與第二名少女達成和解，第一名少女未出席調解，他願意捐15萬元給公益團體；他去年年所得約100萬元，並非高收入，且父親罹癌、母親中風領有身心障礙證明，祖母年邁，配偶亦無收入，入監將衝擊家庭，請求酌減其刑，並給予緩刑機會。

台南高分院合議庭指出，陳在一審均矢口否認犯行，直到二審才承認有使用VPN軟體變更IP登入位置，其自恃被害人不知其真實身分，刻意取得性影像，以散布性影像作為手段，利用恐懼與不對等關係控制他人生活，乃典型剝削行為；又將影像散布於網路上，行為手段甚為卑劣。

合議庭斥責，陳在散布前還傳訊給第二名少女「我現在想要先po哪張胸還是有臉有胸的」、「有點難選你要不要幫我選一下」，少女回「可以不要po嗎」；顯示陳嚴重物化少女，將少女當成性剝削客體，不顧其等心智尚未成熟，使其等生活於恐懼之中。

合議庭審酌，陳是已具相當工作經驗社會人士，明知二名少女為13歲國中學生且素不相識，卻刻意犯罪，無減刑理由；考量其已認罪，與一人達成調解，另一人身心俱創不願意原諒等，依製造少年性影像罪各判刑1年、散布少年性影像罪判刑1年6月，應執行有期徒刑1年8月，不予宣告緩刑。

陳姓男子使用VPN軟體變更IP登入位置，再上網使用化名與二名13歲少女搭訕，遊說對方提供裸照得逞後在網路散布，一審辯稱IP遭盜用，台南高分院審理時才認罪。聯合報系資料照
陳姓男子使用VPN軟體變更IP登入位置，再上網使用化名與二名13歲少女搭訕，遊說對方提供裸照得逞後在網路散布，一審辯稱IP遭盜用，台南高分院審理時才認罪。聯合報系資料照

裸照

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