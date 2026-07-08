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雲林男警摸女警大腿還襲胸…挨告辯稱玩鬧被報復 小女兒鼓勵她站出來

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

雲林縣警察局廖姓員警趁辦公室女警在打掃時，先走過去捏其大腿內側，女警進偵訊室要午睡，廖竟跟入用雙手襲胸；女警為了名節隱忍一個月，靠吃藥喝酒才能入睡，因小女兒一直鼓勵才站出來提告。一審時廖否認犯行，法院判刑6月，二審改口認罪，法院改判5月確定。

判決書指出，廖姓員警2024年3月在雲林一間分駐所服務，3月25日上午8時許，他見女同事在打掃辦公室，竟趁機走過辦公桌附近，趁對方不即抗拒捏右大腿內側；同日中午12時許，廖再趁女同事進入分駐所2樓偵訊室，關燈、躺於躺椅上，準備午休之際來到其身旁。

廖彎腰以手觸碰女同事上半身，性騷擾得逞；案經女警提告，檢方偵訊時，廖否認性騷擾，辯稱他坐在辦公桌看書，是女警先扯下他藍牙耳機後丟他，撿耳機時才捏女警，是對方先鬧他。後來進偵訊室，是與女警相約講八卦，女警平時會嚇他，他只是想嚇回去，沒有碰到。

廖辯稱，跟女警同事5年多，平常都會打鬧，後來發生一些衝突，女警覺得他跟所長打小報告，女警跟所長吵架完隔天就提告，但已隔了一個月時間，認為女警是為了報復；廖的辯護人則稱，從監視器畫面可證，兩人在辦公室一如往常在互相打鬧。

女警在法院一審證稱，當天廖一直騷擾她，還跟到廁所門口，她拿廖的耳機是要聲明不要再騷擾，廖卻摸她大腿內側，從下體往上摸；中午廖跟進偵訊室，更用雙手摸她的胸部。她原本為了名節隱忍，只告訴丈夫、女兒，每天壓力很大，靠吃藥喝酒才能入睡，是小女兒一直鼓勵，她才站出來。

雲林地院一審認定廖性騷擾犯行明確，女警則無調解意願，並稱「不要金錢賠償，只要一個公道」，其告訴代理人更斥責廖不斷稱與女警打鬧，或女警可能挾怨報復，請求從重量刑，檢察官也指出廖身為警務人員，知法犯法，否認犯行，犯後態度不佳，依性騷擾罪判刑6月。

檢察官及廖姓員警均上訴，檢方認為，廖不知謹守職業道德底線，猝然對於同事身體為不當觸摸，顯然不尊重個人對於身體性自主權利，造成女警心理恐慌、嫌惡及不安全感；其犯後始終否認犯行，態度不佳，迄今未達成和解，未取得告原諒，毫無悔意，原審量刑過輕。

廖改口認罪並書立悔過書表示懺悔，他指出持續透過副所長表達和解意願，也反思己過自發性參加性平課程，展現悔改決心；另所為雖造成女警心理上傷害，但雙方平日相處偶有相互打鬧、嬉戲肢體接觸，他一時失慮而犯本案，女警堅決不願意和解，不可全然歸責於他，請求從輕量刑。

台南高分院合議庭認為，廖已承認犯行，原審未及審酌，尚有未恰；考量其已婚、需扶養2名未成年子女、擔任警職家庭經濟與生活狀況，尚未達成調解等，將原判決各罪宣告刑撤銷，兩個性騷擾罪各改判3月徒刑，應執行有期徒刑5月，不予宣告緩刑。

雲林縣警察局廖姓員警趁辦公室女警在打掃時，先走過去捏其大腿內側，女警進偵訊室要午睡，廖竟跟入用雙手襲胸，台南高分院判刑5月確定。聯合報系資料照
雲林縣警察局廖姓員警趁辦公室女警在打掃時，先走過去捏其大腿內側，女警進偵訊室要午睡，廖竟跟入用雙手襲胸，台南高分院判刑5月確定。聯合報系資料照

女警 小女兒 雲林

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