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炒股賺錢辭工作賠錢反控性侵 女一句「想害他」全案大逆轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名女子指控合作投資股票的簡姓男子趁她酒後意識不清，在超商廁所內下藥猥褻。但嘉義地院審理發現，女子歷次供述前後矛盾，不僅坦承氣泡酒是在自己面前開封，也承認因股票投資失利、認為簡男害她辭掉工作，才主觀懷疑對方並想害他。法院認為檢方提出的證據不足以排除合理懷疑，日前判決簡男無罪，全案仍可上訴。

判決指出，簡男與女子於2024年3月結識，雙方因合作投資股票經常聯繫見面。女子指稱，同年5月30日晚間兩人在嘉義市香湖公園附近飲酒，簡男涉嫌在氣泡酒中摻入鎮靜安眠藥，導致她意識不清，再騎機車載往超商2樓廁所，以撫摸胸部及下體方式猥褻，事後還向她表示「摸光光、看光光、舔光光」，並說出她身體私密特徵，因此提出告訴。

不過法院勘驗監視器、錄音及相關證據後，認為女子說法與客觀事證並不相符。女子於審理時改稱，氣泡酒其實是簡男在她面前開封，對方沒有機會下藥；她也證稱，自己進入超商2樓廁所時，簡男是在廁所外等待，並未跟著進入廁所。

法院也勘驗監視器畫面，確認僅能拍到簡男攙扶女子朝廁所方向前進，無法證明兩人曾共同進入廁所，更沒有任何畫面可證明發生猥褻行為。此外，法院檢視雙方事後錄音，發現女子多次追問事發經過，簡男均否認犯行，而兩人平時互動本就會提及「摸光光」、「舔光光」等字眼，難以作為犯罪佐證。

更關鍵的是，女子最後在法庭坦承，原本從事美髮工作，因股票投資獲利而辭職，未料後續虧損，認為是簡男害她失去工作，因此一直想害對方；加上當天牙痛服用止痛藥又飲酒，導致自己斷片，可能因此誤會簡男。

嘉義地院認為，女子警詢、偵查及審理時的證述前後歧異，存在重大矛盾，且檢方提出的監視器、錄音、病歷等證據，都不足以補強其指述內容，無法達到排除合理懷疑的程度。基於無罪推定及罪疑唯輕原則，判決簡男無罪。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女控遭下藥帶進超商廁所猥褻，法院拆證據判嘉義男無罪。圖／聯合報系資料照片
女控遭下藥帶進超商廁所猥褻，法院拆證據判嘉義男無罪。圖／聯合報系資料照片

嘉義 猥褻 性侵 廁所

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