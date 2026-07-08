民團：未能追訴兒少性侵案 仍應設法補救

聯合報／ 記者林孟潔葉冠妤／台北報導

立法院昨通過刑法第八十條修正案，民間司法改革基金會認為修法讓部分因年幼、創傷、權力不對等，而未能及時揭露犯罪的被害人，不再因時間經過而被制度排除在司法之外。勵馨基金會認為國家開始正視長期存在卻常被忽略的事實，性侵害造成的創傷不會因時間過去而消失，願意說出口往往需要比法律規定更長的時間。

司改會指出，衛生福利部今年六月也公告兒童及少年性剝削防制條例修正案，將對兒少的相關性犯罪延長追訴時效，目前尚未通過行政院院會，希望相關修法也能盡速完成三讀，保障兒少權益。

司改會認為，延長追訴權時效，只是保障被害人權益的第一步，而非終點，就保障兒少性侵害被害人而言，仍希望修正犯罪被害人權益保障法，延長被害補償金的請求時效，使過去無法獲得補償的被害人也能受惠；修正民法延長未成年性侵被害人民事請求權時效，期待今年能完成三讀。

司改會表示，刑法第八十條雖已三讀通過，但過去已逾時效的個案，仍只能向憲法法庭聲請救濟。勵馨基金會提醒，此次修法保障的是未來案件，但過去因制度限制而喪失追訴機會的案件，仍應持續討論補救與制度改革的可能。

修法 司法改革 立法院 兒少 性侵

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