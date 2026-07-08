刑法三讀修正 年幼遭性侵 追訴期20歲起算

現行性侵害案件追訴期最長僅卅年，不少年幼被害人因未及時揭露受害事實，當長大後提告已過追訴年限。立法院會昨三讀修正刑法第八十條，明定犯罪成立日至被害人滿廿歲以前，這段期間都不計入追訴權，等於追訴期廿歲才開始起算，大大延長了兒少被害者的提告時間。

據衛福部統計，二○一四至二○二四年性侵害案件中，每年約有六成被害人是十八歲以下兒少。行政院、司法院在修法版本提到，有鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時身心尚未成熟、未能充分理解法律上權利等，使得被害人欲尋求法律救濟時，因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義，因此提出修法。

立院三讀修法版本明定，犯妨害性自主罪者，於犯罪成立日至被害人滿廿歲以前，不計入追訴權期間。另外還修正「刑法施行法」第八條，追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後的規定，而不適用刑法施行法第八條從輕或從新原則。

國民黨立委吳宗憲指出，以他過去司法實務經驗，很多倖存者好不容易跨過心理門檻提出告訴，卻在審判階段再次被高門檻證據絆住手腳，尤其是被害人「單一陳述」且在沒有物證的情況下，難以支撐有罪認定。此次修正等於讓司法願意等被害人成長，也承認延遲多年才說出來是兒少性侵的常態。

立委翁曉玲說，許多兒少性侵案件因告訴或追訴時效限制，導致被害人即使成年後鼓起勇氣站出來，也因時效已過而無法追究加害人責任，修法延長未成年時期遭性侵的追訴期間，提供兒少被害人更多保護，讓司法制度成為被害人的後盾。

民進黨立委林俊憲說，此次修法不只是追訴時效的調整，更是對兒少權益的重要保障，也落實「兒童權利公約」保障兒少免於一切形式暴力侵害的精神，孩子不應因年紀太小、沒有能力求助，而失去追求正義機會。