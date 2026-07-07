快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

辯稱認錯人！男子大白天街頭強吻脫褲猥褻女看護 嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市賴姓男子今年3月13日下午，涉嫌在街頭對一名路過的外籍女看護強行摘下口罩、企圖強吻，甚至脫下褲子以身體碰觸對方下背，賴男事後辯稱以為對方是熟識的友人，嘉義地檢署偵結，依強制猥褻、傷害及毀棄損壞罪嫌起訴。

嘉檢表示，賴男在當天下午2時45分許，於嘉義市西區玉康路與四維南路口，看見一名路過的外籍女看護，竟突然上前抓住女看護左肩，並強行摘下其口罩試圖強吻。賴男過程中甚至脫下自己褲子，以身體部位碰觸女看護下背。拚命掙扎的女看護因此造成頭部、左上臂挫傷等傷害，衣物也因此破損。受驚嚇的女看護隨即逃往路旁商家求救，賴男見狀隨即逃離現場，警方獲報後循線逮捕賴男。

賴男偵訊時坦承犯行，並辯稱當時以為對方是熟識的友人。嘉義地檢署根據調查事證，認定賴男與該名女子素昧平生，卻基於猥褻、傷害及毀損犯意，違反女方意願進行攻擊，訊後依法將其起訴。

光天化日街頭強制猥褻外籍看護，男辯認錯人遭嘉檢起訴。聯合報系資料照
光天化日街頭強制猥褻外籍看護，男辯認錯人遭嘉檢起訴。聯合報系資料照

看護 嘉義 猥褻

延伸閱讀

除毛師幫男客口交遭控性侵 錄影曝光「對話平和」二審維持無罪

獨／抓到了！高雄男欠債10萬遭捅死 凶手和女友逃東港落網

獨／兒掐死老母通報家暴竟成弒親案 法扶律師得知真相解除委任拒辯護

詐團黑吃黑停車場押人強盜128萬元 警方11分鐘攔車逮人

相關新聞

遭女教授摸頭抓手男大生求償 法官：抓手還要對上眼已越線要賠5千

嘉義一名男大生指控校內女副教授摸頭、抓住雙手要求直視眼睛，向學校申請校園性別事件調查，結果認定不構成性騷擾。但男大生向法院提告侵權行為損害賠償，要求精神慰撫金10萬元。嘉義地方法院認定其中抓手行為已逾越合理輔導界線，判決女教授應賠償5000元。女教授不服，已提上訴。

辯稱認錯人！男子大白天街頭強吻脫褲猥褻女看護 嘉檢起訴

嘉義市賴姓男子今年3月13日下午，涉嫌在街頭對一名路過的外籍女看護強行摘下口罩、企圖強吻，甚至脫下褲子以身體碰觸對方下背，賴男事後辯稱以為對方是熟識的友人，嘉義地檢署偵結，依強制猥褻、傷害及毀棄損壞罪嫌起訴。

阿兵哥趁女友熟睡偷拍還合成AI性影像 賠錢和解換緩刑

張姓現役軍人趁女友疲憊熟睡時，多次持手機偷拍私密部位，不僅將影像傳送給好友觀覽，還用AI製作女友的深偽影片，手機裡還被查獲大量兒童A片，法官審理後，依違反個資法等罪判刑2年，考量張男和女友和解，另宣告緩刑3年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。