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辯稱認錯人！男子大白天街頭強吻脫褲猥褻女看護 嘉檢起訴
嘉義市賴姓男子今年3月13日下午，涉嫌在街頭對一名路過的外籍女看護強行摘下口罩、企圖強吻，甚至脫下褲子以身體碰觸對方下背，賴男事後辯稱以為對方是熟識的友人，嘉義地檢署偵結，依強制猥褻、傷害及毀棄損壞罪嫌起訴。
嘉檢表示，賴男在當天下午2時45分許，於嘉義市西區玉康路與四維南路口，看見一名路過的外籍女看護，竟突然上前抓住女看護左肩，並強行摘下其口罩試圖強吻。賴男過程中甚至脫下自己褲子，以身體部位碰觸女看護下背。拚命掙扎的女看護因此造成頭部、左上臂挫傷等傷害，衣物也因此破損。受驚嚇的女看護隨即逃往路旁商家求救，賴男見狀隨即逃離現場，警方獲報後循線逮捕賴男。
賴男偵訊時坦承犯行，並辯稱當時以為對方是熟識的友人。嘉義地檢署根據調查事證，認定賴男與該名女子素昧平生，卻基於猥褻、傷害及毀損犯意，違反女方意願進行攻擊，訊後依法將其起訴。
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