阿兵哥趁女友熟睡偷拍還合成AI性影像 賠錢和解換緩刑

張姓現役軍人趁女友疲憊熟睡時，多次持手機偷拍私密部位，不僅將影像傳送給好友觀覽，還用AI製作女友的深偽影片，手機裡還被查獲大量兒童A片，法官審理後，依違反個資法等罪判刑2年，考量張男和女友和解，另宣告緩刑3年。

判決指出，張男和女友交往期間時常拜訪女友住處過夜，2023年5月起某晚，張男見女友在沙發上熟睡，以手機拍攝其私密部位，甚至還多次趁女友睡著時，觸摸私密出拍下影片，將畫面傳送至Telegram匿名群組，給網友觀賞。

女友事後驚覺有異，翻看張男手機的通訊對話紀錄，當場崩潰並憤而報警，檢警偵辦時，發現張男不僅偷拍女友，還將女友的臉部特徵結合AI換臉技術，合成全裸自慰的性影像，不僅於此，張男還被查出下載20多部兒童及少年性影像，惡行令人髮指。

高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，且賠錢與女友達成和解，法官考量張男經此偵、審程序的教訓，當已知所警惕，因此依違反個資法、兒少法等罪判徒刑2年，另宣告緩刑3年，可上訴。