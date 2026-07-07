遭女教授摸頭抓手男大生求償 法官：抓手還要對上眼已越線要賠5千

嘉義一名男大生指控校內女副教授摸頭、抓住雙手要求直視眼睛，向學校申請校園性別事件調查，結果認定不構成性騷擾。但男大生向法院提告侵權行為損害賠償，要求精神慰撫金10萬元。嘉義地方法院認定其中抓手行為已逾越合理輔導界線，判決女教授應賠償5000元。女教授不服，已提上訴。

判決指出，男大生為某大學學生，被告為校內女副教授。男大生主張，2024年11月討論小組作業時，女教授稱讚他「很可愛」，詢問是否可以摸頭後伸手觸摸；2025年5月，他因身心狀況向老師請求延後繳交作業時，女教授又抓住他的雙手，要求看著老師眼睛，並承諾不要做出傷害自己的行為，讓他感到極大壓力，因此向校方申請校園性別事件調查，後續並提起民事訴訟，請求精神慰撫金10萬元。

女教授辯稱，摸頭是在公開教室、基於鼓勵學生課業表現，且事前已取得同意；至於抓手，是因學生當時主動提及自身身心狀況，她基於教師關懷立場，才短暫握住學生雙手，希望安撫情緒，並非有任何不法或騷擾意圖。

法院審理認為，摸頭事件發生於公開教室，當時有其他學生在場，且女教授事前徵得學生同意，主要是表達鼓勵，尚不足認定構成侵權，因此這部分不予採信。

不過，法院認為，男大生已是成年大學生，教師雖有教育及關懷學生職責，但仍應尊重學生身體自主權。本案客觀情況並無須立即採取強制措施的急迫情形，女教授抓住學生雙手並要求直視眼睛，已逾越合理輔導與管教界線，侵害學生身體權及精神自由，即使出於善意，也不能免除侵權責任。

法院審酌男大生因此接受17次個別諮商，同時考量女教授並無明顯惡意，而是基於教師身分關懷學生，屬過失侵權，判決應賠償精神慰撫金5000元。