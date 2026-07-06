「說不就是不！」高三女生拒絕仍被硬上 法院判色狼主任徒刑4年

彰化縣許姓男子和多名朋友到KTV包廂唱歌，先離開，以收取唱歌費用為由，找一起唱歌的一名高三女生到他車上，趁機性侵。許男否認，證人、醫院驗傷證明、行車紀錄器認定許男說謊。彰化地方法院依犯強制性效罪，判處許男有期徒刑4年。

判決書表示，高三女生稱去年7月間回彰化找朋友，因當天颱風下雨淹水，就到KTV唱歌，包括她、許姓工地主任（許男）在內總共3女2男，因她不認識許男，兩人坐得很遠也沒講話，許男先離開，離開前找同行唱歌的男子到外面講話，男性朋友進包廂說許男要向高三女生收唱歌的錢。

高三女生到KTV外面，許男要她上車，上車後沒收錢，反而問要不要跟他在一起，高三女生拒絕說「不要」，被許姓工地主任霸王硬上弓，因女生聽朋友說許姓工地主任有吸毒被關的前科，就不想把事情鬧大，叫許姓主任帶她去買避孕藥，沒對外求援。

許男辯稱，在包廂內跟女生曖昧、一起玩遊戲和喝酒，找她上車就是打算要跟她發生性關係，女生雖說不要但有迎合，他不知道她未滿18歲。另外兩女1男均證稱女生出去後回包廂，大哭、神情渙散，說被許男侵犯。兩女還說高三女生在KTV沒跟許男互動。

彰化地院審結，「性自主決定權」即「性同意權」，絕對是「No means No」即「說不就是不！、「只有說願意才是願意！」、「只有說願意才是願意！」許男恣意侵害女生的性自主決定權，所為應予非難，兼衡許男犯後始終否認犯行，迄今未與女生達成和解或賠償損害，犯後態度難認良好，暨其犯罪動機、前科素行、自述智識程度、工作及家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。