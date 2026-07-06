同居人女兒國中發育就邀共浴性侵 好色「爸比」減刑原因曝光

苗栗縣郭姓男子與同居女友及她未成年女兒共同生活，同居人女兒稱他「爸比」，他利用此等「情同父女」的依賴關係，多次要求當時讀國中一年級的少女「吸吸看」為其口交，甚至在其發育時強邀裸身共浴、觸摸全身，郭男同居女友發現異狀後，裝設監視器並報警，郭男還傳送「妳擔心我好色這件事不會再發生」等訊息，一審原判3年10月，二審近日審結，以郭男已賠償75萬元和解，改判3年6月。

檢警調查，郭姓男子與被害少女的母親曾為男女朋友，自女童就讀幼稚園起即共同居住，2021年9月至2022年8月底間的某日，郭男明知少女當時年僅12、13歲，正就讀國中一年級，性自主意識尚未成熟，仍趁著少女母親不在家時，在住處房間內，要求少女為其口交，期間並撫摸、舔舐女孩的胸部、大腿與性器官。

郭男不僅利用長年照顧的長輩身分，以「不幫忙做家事、不教功課」為由要求女孩配合，還在與女孩其的通訊軟體聊天室內，傳送大量色情影片備分。檢方偵查後，認其行為嚴重侵害兒少身心自主，依加重強制性交罪，起訴郭男。

一審審認，依據郭男與女孩的互動、女孩事後出於好奇詢問男女性器官變化的反應，認定她當時雖內心不願意，但表面上並未反抗，郭男行為並未違反意願，因此將起訴法條變更為較輕的「對於未滿14歲之女子為性交罪」，判刑3年10月。

檢察官不服判決提起上訴，主張進入青春期的少女不可能真摯同意幫被稱為「爸比」的長輩口交，且女孩曾因反感，促使郭男傳送「好色一事不會再發生」的訊息，足徵郭男主觀上明知其意願，原審認定未違反意願顯有違誤，應依加重強制性交罪論處。

台中高分院近日審結，認定女孩指訴的基本事實無瑕疵，考量郭男已依民事判決，在今年5月全數支付75萬元賠償金，展現積極填補損害的悔悟態度，一審為審酌於此，因此撤銷原判決，改判3年6月，檢方另指控郭男涉從幼兒園至國小期間，也對女童犯行，此部分證據不足，仍判無罪，仍可上訴。