除毛師幫男客口交遭控性侵 錄影曝光「對話平和」二審維持無罪

台中市一名男除毛師遭控在前年一月間，假借拍攝作品照強行壓制男客、口交得逞。男客崩潰控訴「沒想到有天我也會被強姦」，事後精神壓力大到無法出門。除毛師辯稱，過程均經對方同意，喊停時已來不及。台中高分院近日審結，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，尚未確定。

判決指出，該名男客於在2024年1月6日上午10時許，前往台中市一處美容工作室進行屁股、私密處除毛，除毛程序結束後，除毛師為了拍攝除毛後的宣傳作品照片，先以手套弄男客生殖器協助其完全勃起，隨後並進一步對其進行口交。

男客指控除毛師不顧其出聲反對強行壓制雙手，持續口交直至射精，檢方偵查後依強制性交罪，起訴除毛師。

台中地院審認，男客歷次證詞前後矛盾、有重大瑕疵，經勘驗現場錄影檔案，發現雙方對話平和、互有往來，男客甚至主動調整姿勢配合拍攝，非遭偷拍；且雙方通訊軟體對話顯示，男客是在口交即將射精時才拒絕，難認除毛師有強制性交犯意，判決無罪。

檢察官不服提起上訴，理由主張男客事後心理遭受重大創傷而就醫，其母亦證稱其情緒崩潰，且對話中男客確實多次表達不行，認為一審認事用法不當，應改判有罪。

台中高分院近日審結，仍認定男客指訴存在多處瑕疵，事後情緒難作為強制犯罪的補強證據，一審判決並無違誤，裁定駁回上訴，全案尚未確定。