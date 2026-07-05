幫「打手槍」可領5萬元 男拐少女到車站猥褻被重判

邱姓男子在社群軟體認識一名求職的少女，邱男見少女想要賺錢，便藉口引誘她拍攝露奶照，見少女配合後，又約出對方，宣稱若幫他打手槍就會給她5萬元，結果事成後卻分文未給，高雄地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判邱男5年徒刑。

判決指出，邱男去年8月在社群Threads結識少女，當時邱男見少女想要求職，便藉口跟她聊天示好，同年8月3日深夜11時許，邱男傳訊給少女「我想看你胸部」，宣稱若少女願意拍給他看，便會支付相當的報酬。

少女不疑有他，在家拍下露奶照傳給邱男，邱男見少女配合拍照，隨後約出少女到台鐵鳳山車站，要少女幫他打手槍，事成之後會直接給5萬元，少女同意後，兩人進到殘障廁所辦事，結果邱男事後卻不付錢走人。

少女事後告訴母親，在家人陪同下向鐵路警察報案，檢方偵結，依引誘少年自行拍攝性影像罪、引誘使少年為有對價之猥褻行為罪對邱男提起公訴。

高雄地院審理後，法官抨擊邱男正值青壯年，明知被害人為身心尚未成熟的少年，竟為滿足一己私慾，罔顧少女身心健康，使被害少女出現睡眠困難、頭痛等身心症狀，至今仍活在陰影中。

法官最後依引誘少年自行拍攝性影像罪，判邱男有期徒刑3年6月；又犯引誘使少年為有對價之猥褻行為罪，處有期徒刑1年10月，合併應執行有期徒刑5年。可上訴。