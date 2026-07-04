台南警涉竊盜後又遭控逛廟會襲臀 為記申誡提訴訟遭法官駁回

台南市警一分局周姓員警2年前涉竊盜案，經雲林地院傳喚出庭應訊，卻未依規定填具報告陳核，遭督察組記申誡一次處分，他不服提復審遭駁回，提起行政訴訟。高雄高等行政法院地方庭認於法有據，並無違誤而駁回。

鐵路警察局台中分局斗六派出所所長2024年3月間在雲林斗六火車站2樓超商外巡簽時，發現巡邏箱內電子感應晶片遭竊，調閱站內監視器分析比對後，追出竊賊竟是周姓員警，他辯稱誤以為是磁鐵，發現不是後已放回原處歸還，一、二審均判拘役40日，他去年8月底聲請再審遭駁回，不得抗告。

周主張，他接獲雲林地院傳票後出庭應訊，已向直屬主管及督察組承辦人報告此事，並索取報告表填寫，惟承辦人員告知他自行至電腦下載，他告訴對方搜尋不到該報告表檔案，對方也未將報告表交給他填寫。他也說，考績會並未通知他陳述意見，即為記申誡1次行政處分，深感不服。

台南市警一分局指出，周雖有向直屬主管及承辦人口頭報告，經承辦人以LINE通知他要求將法院傳票送核，惟他仍未填寫報告表陳核。主管及承辦人均曾提醒他應盡速填具報告表陳核，惟周以「我忘記了」、「我上禮拜回去就忘記拿了」、「我就找不到」、「我有打電話跟你說了」等語推諉，且他找不到檔案也未尋求協助，顯見他未積極處理報告表陳核事宜，致分局無法確定他是否確有收受雲林地院刑事傳票。

直至承辦人向該刑案承辦書記官洽查該竊盜案偵審進度時，才確定他確有當天出庭應訊，致分局未能及時管制警員違法案件偵查進度。

高雄高等行政法院地方庭指出，周前已經曾因刑事案件接受調查，未報告直屬長官而經申誡1次、2次處分，而認情節輕微予以申誡1次，核無違反比例原則，也無權力濫用等情形，原處分於法並無不合。尚無不合。

地方庭也說，周主張考績會並未通知他表示意見，但周漏未填載報告書陳核後，承辦人曾訪問周，周拒絕陳述；承辦人向他確認是否要放棄陳述意見權利，周稱：「嘿阿」等語，並有訪聞記錄表及錄音譯文可證。

然而，雲林斗南今年6月初一場宮廟活動中，有名女舞者疑似遭人觸摸臀部，並請廟會人員找出涉性騷的男子對質，男子堅決否認而引發眾怒，當場道歉。而該男子經起底即是周姓警員，日前為遭申誡1次槓上分局長官，這次又涉性騷，分局不護短依法送辦外，召開考績委員會後決議祭出二大過免職。