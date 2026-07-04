影／桃園站前百貨商圈驚傳偷拍 熱心情侶尾隨蒐證助桃警逮惡狼

有偷拍前科的劉姓男子上月底以假裝蹲下繫鞋帶，卻開啟手機錄影模式，在桃園火車站中正路上的百貨商圈偷拍路過正妹的裙底風光，一對熱心情侶直擊尾隨蒐證並報警，桃園警分局武陵派出所員警到場時已逃逸，經連日比對終於將劉男查緝到案，呼籲被害人快出面。

6月30日下午有熱心女子與男友外出逛街，行經桃園區中正路時，發現有名男子在擁擠的人潮中刻意撞來撞去，隨後突然蹲下假裝綁鞋帶，右手卻握著手機，當男子站起身時，民眾赫然看見他的手機螢幕正顯示拍攝畫面，驚覺遇上偷拍狼，隨即與男友展開尾隨蒐證。

目擊民眾心有餘悸地表示，該名偷拍男的行為極為熟練，專挑穿著制服裙子的女學生下手。男子如果第一次蹲下的角度沒拍到，還會刻意衝到ATT附近的樓梯下方，利用階梯的高低差再度下手偷拍。民眾與男友一路跟蹤，好不容易拍下對方偷拍的關鍵證據並打電話報警，可惜在與警方通話的瞬間不慎將人跟丟。

桃園警察分局武陵派出所接獲報案與網路社群檢舉後，線上巡邏警網趕抵時，偷拍男已無蹤影，立即調閱周邊監視器畫面，逐一過濾出入人員，經過連日縝密比對，成功鎖定39歲劉姓男子的身分，終於在昨晚順利將他查緝到案。

武陵所指出，經釐清案情後，已依法將劉男函請偵辦。由於當天正值放學尖峰時段、人潮眾多，警方特別呼籲，6月30日下午曾行經統領百貨至新光三越、ATT一帶，且疑似遭到偷拍的被害女性，請儘速與武陵派出所聯繫（電話：03-3363964），以利後續偵辦。

警方重申，未經他人同意偷拍隱私部位已涉及相關刑事責任，民眾切勿以身試法，若在公共場所發現可疑行徑，請第一時間報案，共同維護公共安全與個人隱私。

有偷拍前科的劉姓男子上月底午後又在桃園站前商圈重施故技，經熱心民眾檢舉，桃園警方昨晚逮到他了。記者陳恩惠／翻攝