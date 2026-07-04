淫魔偷拍釀全台863女子受害 有教化可能…重判16年撤銷改判9年

台中地檢署偵破非法兒少性影像SCP群組後，發現黃姓男子等人再成立OAT網站、群組，在各地小吃店、公園女廁架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院一審依兒少性剝等罪重判黃等人2年4月至16年不等徒刑，二審以大部分和解、有教化可能，刑度大幅下修，撤銷改判2年2月至9年不等徒刑，仍可上訴。

中檢2023年破獲社群Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員同年10月再成立「OAT」暗網，後又轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃男（32歲）無業，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，用抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，4年偷拍236名女性，包括16名未成年女子；廖男（25歲）為業務，2022年起在新北公園用手機偷拍女子如廁，又從社群搜集偷拍影像，共419名女子受害，有4名未成年。

張姓男大生（24歲）2022年11月在台中某桌遊店廁所內架針孔，1個多月偷拍100名成年女子。李姓工程師則在社群交換取得77名女子性影像；檢方統計，黃等4人前後將偷拍、交換的性影像上傳SCP、OAT網站及群組，獲利73萬多元。

檢方當時同時起訴OAT案及另名N號房會員的陳姓補教老師偷拍，合計兩案共有863名女子受害，陳師另被判刑12年。

台中地院一審依組織、兒少性剝削、妨害秘密等，重判黃男15年、廖男16年、張男6年4月，李男2年4月，被告均不服上訴。

台中高分院二審就罪數認定調整，黃、廖和大部分被害人和解，廖男自白洗錢、繳回犯罪所得，應依法減刑，2人也有回歸正常家庭，復歸社會教化可能，若刑罰過度投入，可能成為不利更生因素，施以較輕處罰更能有效發揮社會復歸作用。

二審說，總體評估後，認為黃、廖刑度應下修至處斷刑範圍中度刑區間；另張男已賠償200萬元和被害人和解，李則提存50萬元作為日後賠償，同樣認為其等刑責應下修。

二審撤銷後，改判黃男8年10月、廖男9年、張男4年、李男2年2月。