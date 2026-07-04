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男子假冒「姐姐」引誘少年自拍裸照、開視訊自慰 和解仍被判4年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子在社群軟體上假冒「姐姐」，前年11月間引誘一名17歲少年自拍裸照傳送給他，「對不起，姐姐我有點怕」少年隔天再三推辭，楊仍要求開視訊指導少年自慰供他觀賞，雙方雖調解成立，法官考量其前科且一再對少年犯案，惡性重大，認他引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑4年。

檢方起訴，楊於前年11月13日經由社群軟體上認識該名少年，14日中午即以女性暱稱傳送給少年：「要破處的話，還是要拍個全身照沒穿的讓姐姐看一下喔」等訊息，引誘少年自行拍攝裸體1張供其觀覽。

同年月15日晚間透過通訊軟體視訊聊天，並指導少年自慰供他觀覽，透過手機視訊即時播送給楊。後因少年發現遭封鎖、無法聯絡楊而報警處理。

楊於警詢、偵訊、審理時均坦承不諱，與少年指訴情節相符，且有雙方對話紀錄截圖等資料佐證。

台南地院指出，楊因成年人故意對少年犯強制猥褻案件，經本院2012年間判刑1年8月，緩刑4年確定，經撤銷緩刑，入監服刑於2017年4月縮刑期滿出監；又因對於未滿14歲男子為猥褻行為案件，經本院2015年間判刑6月確定，易科罰金執行完畢。

台南地院審酌，楊前科素行，仍不知悔改，明知少年心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，竟為滿足私慾，刻意以女生身分在網路上貼文，引誘少年自行拍攝裸體照片並傳送，且無視少年一再表示「對不起，姐姐我有點怕」、「我已經要哭了」、「但我真的好怕」，仍要求少年開啟視訊裸露全身並自慰供其觀覽，危害少年身心健全發展，對社會也有負面影響。

同時，楊犯後於偵查及審理中均坦承犯行，與少年及家長調解成立，當庭賠償6千元，並獲得原諒。

台南地院認為，楊所為已侵害少年身心健康發展，主觀惡性不輕，縱楊事後與少年與家長達成調解、賠償損害，僅能稍微彌補其傷害，少年及家長雖表示願意原諒楊、不願追究等語，但衡諸其犯罪情節及所生危害，認楊犯引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑4年。

台南地院認為，楊男所為已侵害少年身心健康發展，惡性重大，縱事後與少年與家長達成調解、賠償損害，但考量其犯罪情節及所生危害，認他犯引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑4年。聯合報系資料照
台南地院認為，楊男所為已侵害少年身心健康發展，惡性重大，縱事後與少年與家長達成調解、賠償損害，但考量其犯罪情節及所生危害，認他犯引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑4年。聯合報系資料照

裸照 猥褻 未成年 少年

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