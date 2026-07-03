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否認對弱智女指侵卻被驗出精子細胞同一型別 色男遭判刑8年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣邱姓男子強行指侵中度智能障礙女子，女子回家後告訴爸爸，爸爸憤而提告，邱男矢口否認犯行，但採證檢驗出女子的內褲和外陰部有精子細胞，均與邱男精子同一型別。彰化地方法院審結，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑8年2月。

判決書指出，邱男認識身障女子，民國113年11月騎車到她家，載她到自家住處，不顧女子口頭表示反對意思的情形下，強行脫去女子衣物，再撫摸她的胸部和下體，強行指侵1次。

身障女子證稱，邱男載她到他家二樓房間，先摸她的胸部和下面，她打邱男並稱不可以這樣，邱男脫光她的衣服並亂摸，她說不喜歡這樣、要告他性侵，邱男亂摸她尿尿的地方，很大力，還手指伸進去，她說不要，邱男繼續做。

女子事後到彰化基督教醫院採檢，在她的內褲和外陰部驗出精子細胞，男性體染色體的主要型別與邱男相符，且這個型別在台灣地區中國人口分布的機率為「2.34乘10負25次方」，可見與這個型別相符的人的機率「微乎其微」。

邱男坦承載身障女子回家，因女子一直講話，他無法休息就載她回家，並未對女子有何強制性交犯行。邱男辯稱當天曾在廁所「打手槍」，可能女子拿他用過的衛生紙擦拭下體而沾有他的精子細胞。

彰化地院審結，邱男行為造成身障女子身心受創，應予相當非難，又犯後始終否認犯行，且不曾尋求諒解、賠償損失的犯後態度，兼衡先前有刑事前科、這次犯罪動機、手段、自述智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

彰化地方法院判處對中度智障女子指侵且矢口否認犯行的邱姓男子有期徒刑8年2月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處對中度智障女子指侵且矢口否認犯行的邱姓男子有期徒刑8年2月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 性侵

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