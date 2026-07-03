否認對弱智女指侵卻被驗出精子細胞同一型別 色男遭判刑8年2月

彰化縣邱姓男子強行指侵中度智能障礙女子，女子回家後告訴爸爸，爸爸憤而提告，邱男矢口否認犯行，但採證檢驗出女子的內褲和外陰部有精子細胞，均與邱男精子同一型別。彰化地方法院審結，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑8年2月。

判決書指出，邱男認識身障女子，民國113年11月騎車到她家，載她到自家住處，不顧女子口頭表示反對意思的情形下，強行脫去女子衣物，再撫摸她的胸部和下體，強行指侵1次。

身障女子證稱，邱男載她到他家二樓房間，先摸她的胸部和下面，她打邱男並稱不可以這樣，邱男脫光她的衣服並亂摸，她說不喜歡這樣、要告他性侵，邱男亂摸她尿尿的地方，很大力，還手指伸進去，她說不要，邱男繼續做。

女子事後到彰化基督教醫院採檢，在她的內褲和外陰部驗出精子細胞，男性體染色體的主要型別與邱男相符，且這個型別在台灣地區中國人口分布的機率為「2.34乘10負25次方」，可見與這個型別相符的人的機率「微乎其微」。

邱男坦承載身障女子回家，因女子一直講話，他無法休息就載她回家，並未對女子有何強制性交犯行。邱男辯稱當天曾在廁所「打手槍」，可能女子拿他用過的衛生紙擦拭下體而沾有他的精子細胞。

彰化地院審結，邱男行為造成身障女子身心受創，應予相當非難，又犯後始終否認犯行，且不曾尋求諒解、賠償損失的犯後態度，兼衡先前有刑事前科、這次犯罪動機、手段、自述智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。