網紅猥褻女子還稱「茶杯沒權利拒絕」 判刑2年半

1名男網紅去年2度撫摸猥褻女子得逞，事發後還說「茶杯沒有權利拒絕」、「女生內心深處其實希望被強迫」等語，法院認男子毫無悔意，物化女性還合理化自身暴行，判刑2年半。

根據新北地方法院判決書，網紅楊姓男子經常在臉書上發表科技、財經相關資訊，1名女子去年2月在某論壇聚會上結識楊男，楊男得知女子是音樂老師後，邀約她至新北蘆洲的住處指導聲樂。

女子在偵查中表示，去年2月21日，她帶著電鋼琴到楊男家中教學，楊男趁兩人獨處時，以教授防身術為由，趁機摸她胸、臀及私密處並強吻，她立即推開制止，並在驚嚇混亂中倉促離開。

隔天女子與楊男約好要拿回電鋼琴，並事先將手機開啟錄音狀態放在口袋中防備蒐證。女子在打包電鋼琴的過程中，楊男又再度毛手毛腳，無視女子抗拒還將其壓倒在沙發上猥褻，直到女子用指甲抓他才停手。

楊男庭審時矢口否認犯行，辯稱雙方僅是正常的男女交往互動，是在教擒拿術過程中不小心碰觸到女方。

但法院勘驗錄音內容，楊男在案發隔天被質問時，表示「我利用妳的個性好佔妳便宜，那是我的錯」、「可能因為妳身上的香味，讓我情不自禁」，隨後楊男再度動手，女方喝止「你不要亂摸」後，楊男竟說「妳不要亂動，我就不會做得很過分」、「我們就讓情慾奔放一下嘛」。

另外一段錄音也顯示，去年3月女方再度質問時，楊男還回覆「雄性的有義務想要做，雌性的有義務拒絕或逃跑⋯⋯就好像把水倒進茶杯，茶杯沒有權利拒絕，茶杯可以移動，但沒有權利拒絕」、「女生的內心深處其實是希望被強迫」、「我是猴子，一旦發動是沒有辦法控制的」等語。

合議庭認為，從錄音可知，楊男行為與「不小心碰觸」等辯詞相違背，且女方明確制止，楊男還反問「蛤？為什麼」，更在肢體上強行壓制，全然無視女子性自主決定權。且面對女方質問時，楊男不但未認錯，反而大放厥詞，發表物化女性並合理化自身暴行的謬論。

合議庭更指出，楊男始終否認犯行，不僅在偵審程序中惡意貶損、汙衊女方，且審理時楊男雖稱有調解意願，卻說「為了不浪費司法，我這邊可以『柔軟』地跟告訴人談和解」，顯見其毫無悔意，始終擺出高高在上、凌駕他人的傲慢姿態。

合議庭認為，楊男在面對女方質問、控訴時，不但未有絲毫愧疚，反將自身侵害他人性自主權的強暴手段，美化為兩性互動交往的試探策略，不斷發表嚴重扭曲的言論，自始至終皆立於高高在上的主觀支配欲，不僅主觀人格觀念具重大偏差，對他人性自主權更缺乏最基本的平等尊重，犯後態度惡劣，依刑法強制猥褻罪2罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年6月。可上訴。