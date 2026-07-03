新北三重運動中心泳池疑似性騷 女子遭毛手毛腳已報警

新北市三重國民運動中心泳池發生疑似性騷，被害女子在水中遭不當觸碰毛手毛腳，隨後到派出所完成報案，警方調閱監視器已鎖定涉案男子，將循線通知到案說明，依違反性騷擾防治法查處。

市議員彭佳芸接獲被害人陳情，指稱6月28日上午11時許在三重國民運動中心泳池，遭到1名陌生男子疑似假藉游泳刻意靠近，卻毛手毛腳對身體不當碰觸，被害女子隨即上岸更衣前往派出所報案提出性騷擾告訴及申訴。。

三重警分局表示，員警依法受理報案，並調閱周邊監視器展開調查，已掌握涉案男子特徵，該名男子事後徒步離開運動中心，警方已鎖定身分將盡速通知到案說明釐清狀況。

彭佳芸指出，多數被害人在遭到騷擾當下，往往不知所措，懷疑自己是不是真的被騷擾，但如果姑息，只會讓更多人受害。被害人願意挺身而出報案，就是希望相關單位有所作為。

尤其暑假期間運動中心泳池人潮很多，她提醒民眾在任何公共場域都要提高警覺，遇到令人不舒服的情況，應立刻離開現場，直接向管理單位反映。這次事件將會要求相關單位拿出因應對策，不該讓市民活在性騷的恐懼中。