快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

台中3寶爸盯鮮肉鄰居下體、亂摸他全身 辯「酒後失態」：沒非分之想

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名人夫到鄰居家看新裝潢，卻朝對方上下其手，亂摸他胸部、大腿內側等多處，還盯著他生殖器說「這幾歲的」、「我亂摸直接就掐下去」。人夫犯後一度辯稱酒後失態、沒有非分之想，法院不採信，斟酌他月入12萬元、有妻子小孩等情狀，依性騷擾防治法判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，人夫2025年6月24日晚上7點多到鄰居的租屋處，以看新裝潢為由卻朝對方胸部、後頸、後腰、腹部、肩膀、背部、上臂，及大腿內側等身體隱私處撫摸，以此對男子性騷擾。

檢方訊時，人夫辯稱當時喝醉意識不清，依稀有記得碰男子，但沒有摸他生殖器，是自己酒後失態，本意是想安慰他，願意道歉、和解，並稱自己不是同性戀，也沒有什麼非分之想。

男子除指證歷歷，也提出錄影畫面佐證，當時拍下人夫有低頭看他生殖器說「這幾歲的」，甚至還稱「我亂摸直接就掐下去」，並有掀起男子上衣下擺、嘗試摸他臉等動作。

台中地院審酌，人夫不尊重男子身體自主、心理感受對其性騷，男子也無調解意願，考量人夫最終坦承犯行，其從事啤酒廠工作、月入約12萬元，有妻子、3名小孩，斟酌一切情狀後依性騷擾罪判他拘役50日。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

性騷擾 台中

延伸閱讀

台中男頂樓放飛「燒仙草」燒毀隔壁鄰居家 判4年刑

恐怖燒臘店員工！尾隨偷拍國小女童上廁所...雲端還有大量性影像

北市教會男猥褻、性侵少女 「每周一次」犯行超噁...法官判2年給緩刑

日本當街擄人？美女被暴力強塞入計程車掙扎尖叫 司機如常開車

相關新聞

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

影／AI變聲戀愛詐騙…檢警逮6公關小姐 月入10萬哭窮 4辣妹降保離去

竹聯幫成員黃建豪與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，透過AI變聲技術偽裝公關小姐，聊天要求送禮物，再派出真人約會，甚至陪睡取信宅男，檢警查出，公關小姐帶被害人到芳療、紋繡店購買課程，並與珠寶銀樓店合作購買高單價飾品，台北地檢署昨發動第2波搜索，拘提6名公關小姐到案，訊後諭令各以15至20萬元交保，有4人哭窮喊沒錢，歷經4小時覓保無著，最後降保離去，保金最低只有1萬5。

出國免費玩還有錢拿？人蛇集團誘國人出借護照助偷渡加拿大 9嫌遭起訴

移民署國境事務大隊與嘉義市警局聯手破獲一起跨國人蛇偷渡案，查出以許姓男子為首的人蛇集團，涉嫌招募多名台灣民眾充當「人頭」，利用中國大陸、香港機場調包登機證及偽變造護照等方式，協助中國籍人士冒用台灣人身分偷渡加拿大。全案經嘉義地檢署偵辦後近日偵結，依違反「護照條例」、「入出國及移民法」及「兩岸人民關係條例」等罪嫌，將許男、蕭男等9人提起公訴。

懷疑乾哥、乾妹同居不單純 前男友登門興師問罪慘遭一刀穿心

台北市萬華區男子曾緯承今年3月18日深夜，因李姓乾妹的張姓前男友懷疑兩人關係不單純，前往曾男住處談判時，雙方爆發激烈口角、衝突，曾男先朝張男臉部噴灑辣椒水，再持刀猛刺其胸口致死。台北地檢署今涉犯殺人罪起訴曾男，將全案交由國民法官審理。

影／高雄某網紅披薩店老闆掌摑女兒被目擊 網怒更Google店名...他道歉

高雄市某網紅披薩店的老闆因工作問題，對兼任員工的女兒呼巴掌，過程被路人目擊拍下畫面報警並PO網；警方到場，被打的女兒稱「嘴角紅是吃火龍果」，有網友見貼文怒改披薩店Google店名，老闆事後發文道歉，女兒也盼他人勿再批評；警方指，該案已依規定完成兒少保護通報。

影／台東78歲老翁遭農用車重壓 受困車底失去生命跡象

台東市今上午發生一起農用車事故，一名78歲男子在康樂路301號附近農田道路作業時，不明原因遭農用車壓在車底，消防局獲報趕抵現場救援，男子被救出時已無意識、無呼吸，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經緊急處置後，由救護車送往台東馬偕紀念醫院搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。