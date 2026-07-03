台中3寶爸盯鮮肉鄰居下體、亂摸他全身 辯「酒後失態」：沒非分之想

台中1名人夫到鄰居家看新裝潢，卻朝對方上下其手，亂摸他胸部、大腿內側等多處，還盯著他生殖器說「這幾歲的」、「我亂摸直接就掐下去」。人夫犯後一度辯稱酒後失態、沒有非分之想，法院不採信，斟酌他月入12萬元、有妻子小孩等情狀，依性騷擾防治法判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，人夫2025年6月24日晚上7點多到鄰居的租屋處，以看新裝潢為由卻朝對方胸部、後頸、後腰、腹部、肩膀、背部、上臂，及大腿內側等身體隱私處撫摸，以此對男子性騷擾。

檢方訊時，人夫辯稱當時喝醉意識不清，依稀有記得碰男子，但沒有摸他生殖器，是自己酒後失態，本意是想安慰他，願意道歉、和解，並稱自己不是同性戀，也沒有什麼非分之想。

男子除指證歷歷，也提出錄影畫面佐證，當時拍下人夫有低頭看他生殖器說「這幾歲的」，甚至還稱「我亂摸直接就掐下去」，並有掀起男子上衣下擺、嘗試摸他臉等動作。

台中地院審酌，人夫不尊重男子身體自主、心理感受對其性騷，男子也無調解意願，考量人夫最終坦承犯行，其從事啤酒廠工作、月入約12萬元，有妻子、3名小孩，斟酌一切情狀後依性騷擾罪判他拘役50日。