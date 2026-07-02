北市教會男猥褻、性侵少女 「每周一次」犯行超噁...法官判2年給緩刑

陳姓男子被控在台北市南港區某教會、影城、住處對未滿16歲少女猥褻和性交共14次，期間甚至以每個禮拜1次、連9個禮拜頻率跟少女在他住處性交。案經士林地方法院審理，法官考量陳男已與少女及少女家屬調解成立並賠償，且犯後態度良好，判應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並須履行義務勞務及參加法治教育。

判決指出，陳男明知少女當時14歲以上未滿16歲，竟仍多次跟她發生「超友誼關係」，分別在2023年11月18日、11月25日、12月2日、12月9日，在教會內徒手撫摸及吸吮少女胸部，2024年1月1日在某影城拉住少女的手撫摸自己生殖器，共猥褻5次。

另在1月1日、1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月13日、2月18日、2月25日，在陳男住處以手指、生殖器插入方式，未違反意願下與少女發生性交行為共9次。全案經少女母親報案，士林地檢署偵結起訴。

法院審理期間陳男坦承不諱，法官審酌陳男對思慮未成熟的少女發生性行為，對少女身心發展造成不良影響，理應非難，然考量他無前科、表現悔意且達成調解，少女及少女家屬均同意給予緩刑機會，依對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪判5個7月徒刑，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪判9個10月徒刑，依多數犯罪責任遞減原則，定應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間提供80小時義務勞務，參加12場次法治教育。