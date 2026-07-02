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男網友傳生殖器照騷擾議員林珍羽 北檢搜索拘提…複訊後5萬元交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨台北市議員林珍羽遭男網友用臉書假帳號傳送生殖器照片騷擾，封鎖後仍收到其他帳號傳的騷擾照片，上月公布此事並直言，選擇說出來是為了所有只能沉默的人，拒絕網路性騷。台北地檢署昨搜索、拘提戴姓被告到案，今下午複訊後命5萬元交保。

台北地檢署昨天依違反跟蹤騷擾防制法等指揮台北市警察局中山分局搜索戴姓被告住居所並拘提到案，今下午3時移送複訊。

林珍羽日前公布的騷擾照片及網友在粉專留言的「林珍羽議員我愛你」、「當選後可以幫我生小孩嗎」等訊息。北檢已分案偵辦，婦幼專組檢察官今下午複訊戴姓男子釐清事件及涉嫌騷擾犯行，複訊後命戴姓被告5萬元交保。

林珍羽今年6月在臉書指出，「我要公開說一件讓我憤怒，也讓我噁心的事」這些年來一直收到網友傳生殖器照片騷擾，封鎖帳號，仍持續以其他帳號傳照片。

林珍羽直指，粉專私訊開放的管道，早已成為某些人施暴的工具。這就是網路性騷擾最惡劣的地方，施暴者零成本，受害者卻要無止盡地承受。她整理照片經馬賽克處理，仍感到惡心想吐，此事公諸於世、選擇說出來，是為了所有只能沉默的人。

民眾黨北市議員林珍羽。圖／本報資料照片
民眾黨北市議員林珍羽。圖／本報資料照片

林珍羽 議員 性騷擾

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