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竹縣縣長公館淪砲房？前駐衛警否認 遭記過2次調職處分

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

有民眾向媒體投訴新竹縣長的縣長公館曾淪為駐衛警的「砲房」，王姓駐衛警被已分手婚外情女友爆料始亂終棄，甚至帶到官邸發生關係；男方反駁只有進入縣長公館，使用KTV音響設備唱歌約1小時左右。竹北警分局下午回應，接獲檢舉後啟動行政調查，將王員調離原官邸警衛職務，依規定記過2次，另就其他違規事項申誡1次及教育輔導。

據了解，女方向媒體指控，男方明知其已婚仍追求，交往期間另與他人結婚並疑似始亂終棄，且雙方交往期間曾多次進入官邸，甚至在官邸發生關係。男方則否認相關說法，表示僅在縣長外出期間，因女方請託才短暫使用公館KTV設備唱歌約1小時，並未發生性行為，且當時仍有工作人員與訪客可能進出，不可能發生對方所指情事。

竹北分局今天表示，本案屬員警個人感情糾紛衍生事件，與警衛勤務執行及安全維護工作無直接相關。

竹北分局說，接獲檢舉後，立即啟動行政調查，同時將王員調離原官邸警衛職務，以維護勤務紀律及社會觀感。經調查，王員確有違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」等規定情形，即依規定核予記過2次，另就其他違規事項核予申誡1次及教育輔導，相關懲處均已報請上級機關核定，展現依法行政、絕不護短之決心。

竹北分局，另有關近期新增陳情內容，均已逐一查證，未經核准讓女子進入官邸一事亦將嚴懲記過以上處分。分局重申，對於任何違法違紀或損害警譽行為，均秉持「不掩飾、不護短、依法究責」原則辦理。本案純屬員警個人行為，將持續強化風紀要求及內部管理，維護警察團隊紀律與社會信賴。

竹北分局回應，分局於接獲檢舉後，立即啟動行政調查，同時將王員調離原官邸警衛職務，依規定核予記過2次，另就其他違規事項核予申誡1次及教育輔導。記者黃羿馨／攝影
竹北分局回應，分局於接獲檢舉後，立即啟動行政調查，同時將王員調離原官邸警衛職務，依規定核予記過2次，另就其他違規事項核予申誡1次及教育輔導。記者黃羿馨／攝影

公館 官邸 新竹

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