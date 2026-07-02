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高雄已婚男侵入女同事手機還想偷私密影像　判6月定讞

中央社／ 高雄2日電

圖為偷看<a href='/search/tagging/2/同事' rel='同事' data-rel='/2/227366' class='tag'><strong>同事</strong></a><a href='/search/tagging/2/手機' rel='手機' data-rel='/2/112480' class='tag'><strong>手機</strong></a>示意圖。圖／AI生成
圖為偷看同事手機示意圖。圖／AI生成

高雄陳姓男子趁女同事離座解鎖對方手機偷看，企圖將相簿內私密影像傳給自己，幸女子返回未得手。高雄地院一審依無故入侵電腦或其相關設備等罪判刑4月，二審改判6月定讞。

高雄地方法院判決指出，已婚的陳男因故偶然得知女同事手機密碼，民國113年5月間趁同事短暫離開座位之際擅自輸入密碼，無故侵入手機查看相簿並發現私密影像。

陳男企圖以通訊軟體LINE將相關影像傳送至自己的手機過程中，女子恰好返回座位，未能完成傳送，全案因此曝光。

高雄地院一審採簡易判決，法官認定陳男涉犯無故入侵電腦或其相關設備罪、無故重製性影像未遂罪，分別判處有期徒刑3月、2月，合併定應執行刑4月。

檢察官認為陳男犯行致女同事承受莫大精神痛苦，需持續赴身心科就診，原審量刑過輕，據此提起上訴，二審改由高雄地院組成合議庭審理。

二審時，陳男坦承對女方有好感，才想將影像傳給自己保留。合議庭認為陳男罔顧職場分際與倫常，侵害女方隱私法益，且導致被害人必須持續就診，原審量刑確實過輕，考量陳男始終坦承犯行有意調解，但遭女方拒絕等情狀，據此撤銷改判，合併應執行有期徒刑6月，可易科罰金，不得上訴，全案定讞。

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