醫美偷拍風暴 光澤負責人王朝輝潛逃大陸未歸　新北檢發布通緝

醫美龍頭愛爾麗偷拍案新北地檢署上週偵結起訴，總裁常如山等人遭求處重刑，另間知名醫美連鎖診所光澤也疑似以類似手法偷拍，其負責人王朝輝卻在檢警搜索前夕出境前往中國大陸，至今未返台到案說明，新北檢已正式對其發布通緝。

今年5月初愛爾麗偷拍疑雲爆發後，全台醫美診所一片風聲鶴唳，不久同月5日便傳出，光澤診所也被民眾發現在板橋中山店內，疑似以偽裝後的監視器進行偷拍.警方獲報後，隨即前往現場搜索並查扣相關監控設備，並擴大搜索範圍至光澤在新北市的4間分店。

檢警搜索發現，光澤上述4間新北市分店都有人為拆除監視器的痕跡，循線查出身兼集團營運協理的板橋中山店經理陳志敏，以及負責監視系統維運的資訊研發部主管唐詠傑涉有重嫌，涉嫌指示員工拆除偽裝型監視器，複訊後向法院聲押禁見獲准，另有5人工程人員各以50萬元交保候傳。

檢警同時查出，王朝輝在搜索行動前，已提前離境前往大陸上海，新北檢曾公開呼籲其應盡速返國說明案情，面對司法調查，王朝輝卻始終神隱滯留對岸至今未歸。