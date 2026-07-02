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解開女信徒內衣按摩收驚！宮廟宮主「密室驅邪」判刑7月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市某宮廟曾姓宮主以替女信徒收驚為藉口，帶對方到密室驅邪，要求她解開衣物按摩穴道，女信徒提告，曾被訴；曾否認性侵，台北地院審理，採被害人證述，依利用權勢猥褻罪判曾有期徒刑7月。可上訴。

曾是新北市新店區某宮廟的宮主，被害人2024年11月10日下午與配偶前往宮廟參與宗教活動，曾當天下午3時向被害人表示「卡很嚴重」，需攜香爐至2樓續行驅邪儀式，於是將被害人引導至2樓房間內，再反鎖房門。

入房後，曾要求被害人解開內衣鈕扣，先從她的肩頸、背部開始做類似按摩的動作，逐步將手伸入她的衣服內按壓乳腺、胸部與乳頭，聲稱「這是穴道」，進而往下按壓至下腹部，被害人報案，檢察官偵查起訴曾。

曾否認性侵，辯稱女信徒因身體不適前來拜拜，他幫忙收驚，當天也幫其他女信徒收驚，因被害人表示喘不過氣的位置在胸部、下腹部，他就抓這2個部位，但停留時間不久，也沒有做出不雅的動作。

女信徒說，曾要她解開內衣扣子，用按摩方式以手抓肩膀穴道，一路將手伸進她褲子內，她離開回到家後才跟先生講，還說收驚根本不需要按摩，合議庭審理，採信被害人說法，認定曾犯罪。

判決說，曾以自身在宗教上對信徒扶助、照顧的地位，利用權勢踰越宮主與信徒間人際關係相互尊重的行為，致女信徒蒙受身心痛苦，欠缺尊重他人身體自主權利的觀念；曾犯後否認犯行、辯詞避重就輕，且未與告訴人達成調解，考量他目前開宮廟、已婚、子女均成年、無人需扶養、屬低收入戶等，依法量刑。

新北市某宮廟曾姓宮主以替女信徒收驚為藉口，帶對方到密室驅邪，要求她解開衣物按摩穴道。示意圖／Ingimage
新北市某宮廟曾姓宮主以替女信徒收驚為藉口，帶對方到密室驅邪，要求她解開衣物按摩穴道。示意圖／Ingimage

宮廟 按摩 被害人

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