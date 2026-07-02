恐怖燒臘店員工！尾隨偷拍國小女童上廁所...雲端還有大量性影像

台中黎姓男子擔任燒臘店員工，見一對父女上門用餐過程，竟趁國小女童上廁所時拿手機偷拍，警方到場查扣作案手機，更驚覺其雲端帳號內還有大量不明性影像；法院認為，黎男造成女童很大陰影，不足同情、不予減刑，依拍攝兒童性影像罪判他1年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，黎男在西屯區某燒臘店上班，2025年5月15日晚上7點多見1名國小女童身穿學校運動服，竟趁著她在店內上廁所時尾隨在後，並用手機偷深入廁所門下方的通風孔洞竊錄，所幸女童警覺發現，馬上跑出廁所向爸爸告知，警方到場查扣作案手機。

台中地院審理時，黎男均坦承不諱，女童及其父親也指證歷歷，並有警方扣案證物可佐。

黎男並主張自己情堪憫恕，請求依刑法第59條減刑，中院認為，黎作案時26歲，已有相當社會經驗，當知悉自己行為違法，卻仍仍不知控制自己情慾衝動偷拍女童，且他有正當職業、收入非微薄，不足引起同情，不予減刑。

中院也說，警方檢視黎男手機的雲端帳號，赫然發現內部存有多部不明的性影像，可見他確實有反覆取得他人性影像的意念、行為，黎也於案發後主動尋求心理諮商，認為須藉由刑之執行讓他記起教訓，確保日後不會再犯，不予以緩刑。

中院審酌，黎偷拍女童妨害其性隱私，造成女童成長很大的陰影，且家長也無調解意願，考量一切情狀後依兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童性影像罪，判黎男1年6月徒刑。