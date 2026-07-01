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嘉縣國小教練涉對2女童猥褻 檢方起訴建請從重量刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某國小王姓社團教練，於2026年3月至5月期間，利用練習時間涉嫌對2名女童摸胸等10餘次猥褻行為，全案日前偵結，嘉義地檢署將王男依法起訴，並以其行為嚴重戕害學童身心發展，建請法院從重量刑。

據起訴書，王男在今年3月15日至5月20日間，利用每周社團練習時機，於教室或風雨球場多次對特定女童伸出狼爪，次數至少15次。當該名女童請假時，王男竟將目標轉向另一名女童，並於5月20日及27日以同樣手法猥褻。事件因其中一名女童將受害情況告知師長後曝光，校方進一步追查，才發現另一名女童已隱忍長達2個月。

案件經家長提告並移送法辦，地檢署複訊後向法院聲請羈押。嘉義地方法院認定，王男難以克制自身慾望，且有反覆實施相同犯罪之虞，對社會具潛在風險，裁定將其羈押。

地檢署表示，王男對犯行均坦承不諱，全案依對未滿14歲女子為猥褻罪嫌提起公訴。考量王男利用教練身分戕害學童身心發展甚鉅，惡性重大，應嚴加責難，因此向法院建請從重量刑。

利用社團練習猥褻女童，嘉縣狼教練被依妨害性自主起訴。圖／本報資料照片
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嘉義 教練 猥褻

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