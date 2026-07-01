幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻逾40童 二審加重改判…總刑度上千年

毛畯珅。圖／聯合報系資料照片 台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻數十名幼童，就6名幼童部分已判28年8月徒刑定讞，入監服監中；另逾40名幼童部分，一審判刑30年，併科罰金5億元。檢方上訴，台灣高等法院今加重依544罪各判2年至14年不等徒刑，總刑度達2878年4月徒刑，可上訴。

另外，本案另有逾420罪部分，一審各判處2年至13年不等徒刑，總刑度也破千年，因毛畯珅、檢察官均未提上訴，而已經定讞。

本案毛再判刑，未來刑度確定，將與前案殘刑聲請訂應執行刑；刑法有期徒刑上限30年，毛未來最多服刑30年。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，最高法院判刑28年8月定讞，毛已入監服刑。

檢警擴大追查犯行，查出毛2022年10月至2023年7月在幼兒園等地對幼童強制性交、強制猥褻，犯罪時用手機拍下加害過程，分辨被害幼童有39人，起訴後又追加一幼童為被害人。

毛畯珅另涉嫌於2023年2月起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所伺機挑選未滿18歲兒童或少年，以手機、針孔攝影機偷拍被害人隱私。

檢察官指控，毛畯珅2022年9月17日前某日，使用手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣時影像，轉存至個人電子設備留檔；2023年2月起，繼續透過通訊軟體下載、接收不詳兒童或少年性影像照片及影片。

檢方認為毛畯珅對幼童佯作親暱、暗施魔爪，拍攝大量性影像致童真折翼，屢屢在公共場所偷拍，視他人身體隱私如獵物，令人髮指，建請法院量處最重之刑罰，以稍慰被害家庭創口於萬一。

一審指出，毛畯珅共犯510罪，他家境、學識良好，具社工及幼保專業，竟將被害人視同發洩性慾工具，且他幼保機構負責人之子身分，對被害人具有權威管教地位，被害人父母已向幼兒園反應，毛仍持續犯罪，沒有悔悟態度，判刑30年，併科罰金5億元。