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FB、抖音誘騙9緬女來台賣淫 新北檢起訴8人人口販運集團

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子柯講韜與夫妻臧維林、謝佳芸等人共組人口販運集團，涉嫌創建臉書、抖音帳號PO出內容不實的求職影片，吸引9名有意來台工作的緬甸籍女子藉觀光簽證來台，落地後再以恐嚇、監控等方式逼迫賣淫，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法等罪起訴該集團共8人。

起訴指出，2023年起，柯男先在臉書和抖音創建帳號張貼影片，跨國吸引想來台工作的緬甸籍女子，由身分不詳男子「小梁」與之接觸後，向緬女宣稱可助其以觀光簽證來台從事夜店DJ、伴舞、製造業、清潔、餐廳、賭場服務生等工作，仲介費則自工資抵扣。臧、謝2人，則負責於台北市中山區、新北市三重區租屋作為調度機房，同時管理帳目及指揮馬伕接送緬女賣淫。

2024、2025年間，該集團共拐騙了9名緬甸籍女子來台，利用她們對台灣陌生、語言不通且舉目無親，為維持生計、清償仲介費及擔心遭警方查獲等難以對外求援的弱勢，強迫她們在台北市中山區、新北市三重區、基隆私娼寮、桃園市龍潭區及台南市北區等地民宅或商旅賣淫。

平時該集團除以監視器監控緬女，不得任意外出或鎖門拘禁，並禁止她們以手機對外聯繫，甚至逼迫緬女自拍裸照要脅繼續賣淫，若逃跑將遭毆打，並恫嚇其若不配合，緬甸家人會有危險，自己被打死也不會有人知道。檢警另查出該集團涉嫌媒介多名泰國籍女子賣淫，該集團另有成員尚在偵辦中。

男子柯講韜與夫妻臧維林、謝佳芸等人共組人口販運集團，涉嫌以臉書、抖音影片吸引有意來台工作的緬甸女子，落地後再以恐嚇、監控等方式逼迫賣淫。圖／聯合報系資料照片
男子柯講韜與夫妻臧維林、謝佳芸等人共組人口販運集團，涉嫌以臉書、抖音影片吸引有意來台工作的緬甸女子，落地後再以恐嚇、監控等方式逼迫賣淫。圖／聯合報系資料照片

緬甸 賣淫

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