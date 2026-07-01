網戀成陷阱！中警婦幼推暑期有獎徵答 加碼萬元禮券守護兒少網安

丹娜絲颱風造成嘉義一名蕭姓女子停放路邊的轎車遭黑板樹斷枝砸毀，提告國賠。由於風災國賠案件實務上經常因天然災害、不可抗力等理由遭駁回，但嘉義地院這次並未採信管理機關主張「颱風屬不可抗力」的抗辯，認定管理機關在樹種選擇及管理維護上有欠缺，判決嘉義農業試驗分所應賠償修車費5萬1000元及利息，也為風災國賠案件提供判斷參考。全案仍可上訴。

2026-07-01 09:50