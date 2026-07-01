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網戀成陷阱！中警婦幼推暑期有獎徵答 加碼萬元禮券守護兒少網安
網路交友、聊天、遊戲已成為現代生活日常，但看似輕鬆的虛擬世界，實則暗藏陷阱。近年兒少性剝削案件中，「私密影像外流」與「裸聊詐騙」已成常見犯罪型態，多始於網路甜蜜交友，終演變為威脅勒索的惡夢。台中市警察局婦幼警察隊趁學子放暑假之際，在今天推出網路有獎徵答活動，加碼50份500元超商禮券，呼籲青少年與家長共同提高警覺。
中市婦幼隊指出，加害人常潛伏於社群平台、交友軟體或熱門遊戲中接近兒少，藉假網戀、假交友建立信任，或以模特兒試鏡、網紅合作、贈送遊戲點數等誘餌，誘騙拍攝並傳送私密影像。一旦取得影像，加害人即露出真面目，要脅索取更多照片或金錢，甚至將影像散布販售，對被害人造成長期難以抹滅的傷害。網路交友應保持界線，面對私密影像要求務必勇敢拒絕。
本次宣導活動從今年7月1日起至12日止，民眾可至「中警婦幼波麗士」Facebook粉絲專頁參與答題與分享，即有機會獲得禮券。活動以輕鬆互動方式，將法律知識轉化為易懂守則，盼將正確網路安全觀念帶入家庭，強化青少年自我保護意識。
中市婦幼隊也提醒，依兒少性剝削防制條例規定，拍攝、下載、分享甚或單純持有兒少性影像皆已觸法。警方呼籲社會大眾共同關注兒少網路安全，透過參與活動將正確法治觀念帶回家，攜手守護孩子的假期安全，讓網路回歸單純休閒功能。
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