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颱風夜台東餐酒館驚傳店長性侵女客 遭判處3年2月徒刑
台東一名餐酒館徐姓男店長，遭控於前年7月間，在颱風夜與友人聚會期間，涉嫌對一名女性友人強行施以性侵。法院近日審理後，認定其構成強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。
判決書指出，徐男與被害女子透過友人認識。案發當晚，雙方於餐酒館內與友人聚餐，期間徐男曾多次與被害女子互動，並陪同至場外區域。
法院認定，當被害女子於廁所後方區域活動時，徐男趁隙尾隨接近，並在對方明確表達拒絕及反抗情況下，仍以強制方式對其進行侵害行為，已構成強制性交罪。
案件經警詢、偵查及法院審理，徐男對相關行為曾作出承認，並有被害人證述及相關證人供述、通訊紀錄等證據相互佐證，法院認定事證明確。
審理期間，徐男雖與被害人曾達成調解協議，約定賠償130萬元，但至法院審理時尚未履行任何付款。法院認為，其犯罪情節對被害人身心造成重大影響，且未見具體補償作為，因此不適用減刑規定，亦不符合緩刑要件。
合議庭指出，被告僅因個人慾望而違反他人意願，嚴重侵害性自主權，考量其犯後態度及整體情節後，量處有期徒刑3年2月。全案仍可依法上訴。
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