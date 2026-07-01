新竹遠雄廣場驚傳「對女童露鳥」！噁男被抓到了

新竹市遠雄廣場新竹店附近昨出現一名年約60多歲的「遛鳥俠」，會故意獻寶給女生看，甚至對著國小女童也這麼做，使附近民眾被嚇得花容失色，向警方報案，並上網發文提醒民眾留意。對此，警方獲報後已掌握該男子身分，並將其帶回偵辦，警詢後依公然猥褻罪嫌法辦。

有民眾昨在Threads上發文，指氣死！已報警！剛在湳雅大魯閣（現已改為遠雄廣場新竹店）停車場遇到暴露狂，遇到女生就脫褲子露出生殖器，而且對著國小女童也這麼做，當下已報警，但該男子已跑掉，希望附近家長多留意一下，女孩子也要多留意，保護自己。

不只是Threads，該貼文很快經網友轉載，陸續刊登在新竹多個在地臉書社團，不少網友紛紛留言回應「老噁男」、「找幾個人把他架起來，用bb槍射他」、「真的很變態」、「要是噴辣椒水應該....」、「這種人，鳥就應該被拿撿刀剪掉」，但也有民眾說「會不會是精神狀況有問題，或者是失智的老人？」