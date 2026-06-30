前原能會主委謝曉星性騷女部屬、職場霸凌 他聲請釋憲...結果被不受理

原子能委員會（現為核能安全委員會）前主任委員謝曉星稱女部屬「最美麗的風景」、「好像少女」，面試女秘書詢問星座、血型和婚育規劃，甚至職場霸凌，行政院提出性平事件專案調查報告認定認定構成性別歧視、性騷擾，謝不服報告提行政訴訟敗訴確定。謝聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

謝曉星身為原能會最高主管，多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力及人格權受損；謝2016年入閣以來，進用秘書多達8位，多數是一定身高的女性擔任秘書，謝在面試時會詢問星座、血型及婚育規劃。

此外，謝曉星還要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面跟他報告，至於男性同仁則傳訊息告知即可，又謝曾盯視、上下打量女部屬，甚至靠女部屬過近，並說「好像少女」、「最美麗的風景」等，造成女部屬感到噁心或反感。

行政院組成性平事件專案調查小組調查，認定謝違反性別工作平等法性別歧視、敵意性工作環境性別騷擾。謝得知結果後請辭，但他不服行政院的調查報告，提申復、訴願均被不受理，他再提行政訴訟，請求確認調查報告無效。

不過，行政法院一、二審均認為調查報告是行政院為釐清謝曉星言行是否涉及性騷擾而做的調查、說明理由，沒有對謝具體處置，或建議如何處置，主要用途是供行政院參考用，並沒有對謝產生法律上規制效力，報告並非行政處分，謝起訴不合法，裁定駁回確定。

謝曉星認為終局裁定否准他提行政訴訟的見解，牴觸憲法第16條的規定，聲請裁判及法規範憲法審查。憲法法庭認為，謝僅以自己意見爭執確定終局裁定認事用法見解，難認已經具體尚難謂客觀上已具體敘明憲法上權利遭受如何不法的侵害，及終局裁定有如何牴觸憲法之處。

憲法法庭認為謝曉星聲請釋憲不符合憲法訴訟法的規定，因此審查庭一致決裁定不受理。