酒吧邂逅自認互有好感他親吻女子臉頰 對方當場變臉提告判拘30天

黃姓男子凌晨在酒吧邂逅結識一名女子，與對方喝酒聊天，自認相談甚歡、互有好感，聊了約一小時後他突然用手扶起女子右臉，親吻其左臉頰；女子當場變臉，報警提告，且不願和解，黃在檢方偵訊、法院審理時均承認犯行，台南地院依性騷擾罪判處拘役30日。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，黃姓男子今年3月8日凌晨3時許，在台南市中西區海安路二段一間酒吧與一名女子結識，兩人一起喝酒聊天，黃自認相談甚歡、互有好感，在聊了1小時左右，於4時許瞬間以左手扶起女子右臉頰，並靠近親吻其左臉頰。

結果女子當場變臉，報警提告，檢方偵訊時，黃承認犯行，加上有店內監視器畫面為證，檢方將他依違反性騷擾防治法提起公訴，聲請以簡易判決處刑；法院認定，黃犯行明確，未能尊重女子身體權而犯性騷擾行為，自有可責。

法院審酌，黃沒有前科，加上女子並無調解意願，黃迄今未與女子和解或賠償損失，兼衡其學歷、職業、經濟狀況等，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處拘役30日。