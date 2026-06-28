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誆稱「拍照可得報酬」...台中男拐未成年少女開房拍裸照 二審判2年
台中市吳姓男子日前透過交友軟體結識未滿十六歲少女，以「拍照可得報酬」邀約少女出面，帶往摩鐵與飯店發生性交、拍攝性影像，少女事後報案，吳男落網雖坦承犯行，卻未賠償分文。一審依拍攝少年之性影像罪，判2年，不得易科罰金；經上訴，二審法院駁回，全案尚未確定。
檢警調查，吳男於2022年11月間透過「WePlay」軟體認識該名少女。2022年11月26日16時許，吳男將少女帶往台中市一間汽車旅館，進房後假意替其按摩，接著要求拍攝裸照，少女同意後兩人發生性行為，吳男在過程中拿手機與平板多次錄影。當晚8時許，吳男又帶少女入住另一間飯店，隔日上午再度發生性行為並持續偷拍。
警方獲報至吳男住處搜索，查扣筆記型電腦、手機與隨身碟等證物，確認存有被害人私密影像。檢方偵結後，依涉犯與未成年人性交、違反兒少性剝削條例等罪起訴。
台中地院審認，吳男明知被害人心智未臻成熟，卻仍為合意性交及拍攝性影像，所為甚屬不該，考量吳男始終坦承犯行，雖與被害人達成調解，但迄未賠償分文，依想像競合犯從一重之拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑2年。
吳男對判決結果不服，主張已與被害人達成調解，且犯後坦承犯行，認為一審量刑過重，盼能爭取減輕刑度，委託律師提起上訴。
二審審認，一審認事用法無違誤，量刑已充分考量吳男犯罪手段、和解未賠償等情狀，認被告上訴無理由，依法駁回上訴，仍判2年，尚未確定。
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