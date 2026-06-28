新竹男尾隨女百公尺連兩次襲臀 瞎扯「認錯同事」遭判刑

林姓男子去年1月下午騎機車在新竹縣閒晃，看見一名身材姣好的女子小欣（化名）獨自步行，林便騎車尾隨，趁對方不備伸出鹹豬手撫摸對方左邊腰臀大腿部位隨後騎機車逃逸，離譜的是，小欣才接續向前走約100至200公尺，林男竟又故技重施伸出鹹豬手，氣得小欣報案提告；新竹地院審理終結，林被依性騷擾防治法判刑。

法官審理時，林男否認犯行，辯稱當天是公司聚餐結束，他不慎將小欣誤認成同事，他是在跟同事打招呼，只有拍對方的背部。

但法官調查，小欣在警詢與偵訊中指證歷歷，並有架設在騎樓的監視器畫面可作證，畫面顯示，林男確實騎機車經過小欣左側時伸出手觸碰對方，而小欣隨即看向林男，因此採信小欣的證述。

法官認為，林男有偽造有價證卷前科，顯然對於過往的刑罰處置未吸取教訓，對刑罰反應能力低落。林未尊重小欣身體自主權，趁對方來不及反抗之際觸摸其腰臀大腿，侵害對方身體權，使其感到不適，直到法院審理時坦承犯行，但小欣並無和解意願，審酌依性騷擾防治法判刑3月，易科罰金9萬元。