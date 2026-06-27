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獨／台中知名建商總經理驚傳遭收押！拿磁扣闖女友家...硬上涉重罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某知名建商陳姓負責人兼總經理驚傳遭收押，檢警獲報陳男性侵女友，趕赴現場時以「現行犯」逮捕他，查出陳持女友租屋處磁扣闖入、硬上得逞，依侵入住宅強制性交罪嫌起訴，該罪是法定刑7年以上重罪， 陳近日主張不會再犯、聲請撤銷羈押，法院不採信裁定駁回，不得抗告。

據了解，該建商在台中深耕多年，建案多鎖定傳統富人區、位處黃金地段，從大坪數豪宅、精緻小房格局，動輒總價2、3000千萬不等，在地建案頗具知名度。

經查，陳男3月底涉嫌擅自持女友住處磁扣闖入對其性侵得逞，女子對外求救，轄區警方趕抵時依現行犯逮捕陳，檢察官複訊後聲押獲准，5月底依侵入住宅強制性交等罪嫌起訴。

全案6月1日移審，台中地院訊問時，陳坦承侵入住宅、否認強制性交，但法官仍以他涉犯強制性交罪嫌為7年以上重罪，且有串滅證、反覆實施之虞裁定羈押。

陳男聲請停止羈押，主張女子案發時可自由活動、未要求他離去或制止，自己有正當工作、無前科，沒有逃亡之虞，且本案證據已保全也無滅證行為，加上女子已聲請保護令，自己無再接觸她可能，並請法院審酌事發前他和女子感情深厚，若構成犯罪其惡行、再犯可能不高，無羈押必要。

中院查，陳男在偵查中自承，他非首次未經女子同意就進入其租屋處和她性交，並有女子證詞、對話、案發時錄音、監視器畫面，及女子赴身心診所就醫可佐證。

中院也說，陳男被警方查獲時，一度否認持有女子租屋處感應磁扣，直至警方確認陳是獨自持磁扣進入並詢問他時，陳這才將磁扣交出，顯見他有刻意隱匿證據。

中院認為，陳男和女子前為男女朋友，感情上仍有糾葛，陳自承和女子認識近30年，斷斷續續交往4年多，難期盼他日後徹底斷絕和女子接觸可能，參以他先前行為，若有意接觸女子，甚至直接前往租屋處皆輕而易舉，確有反覆實施之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請，不得抗告。

台中某知名建商負責人涉闖入女友租屋處性侵，檢方依侵入住宅強制性交罪嫌起訴，目前收押中。示意圖／ingimage
台中某知名建商負責人涉闖入女友租屋處性侵，檢方依侵入住宅強制性交罪嫌起訴，目前收押中。示意圖／ingimage

性侵 台中 建商

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