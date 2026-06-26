NONO涉性侵判無罪！ 士檢上訴指原審「判決不備理由」違法

藝人NONO（陳宣裕）被控在2011年至2013年間，對2名女子強制性交及強制猥褻，士林地檢署偵查原作成不起訴處分，被害人聲請再議並經高檢署發回續查，檢方去年8月認定罪證明確，依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。然而，士林地方法院今年5月宣判，認定檢方舉證不足，判無罪。士檢收到判決書後6月5日聲明上訴，今天補充理由，直指原審認事用法有悖論理、經驗法則，且有判決不備理由之違法。

補提理由書指出，原審有認定事實與證據不符之理由矛盾，認事用法，顯有悖於論理、經驗法則，另未說明就部分證據不予審酌之理由，顯有判決不備理由之違法。因認原審判決認事用法未洽，依法提起上訴。

士檢起訴指出，受2023年「Me Too運動」影響，2名被害女子鼓起勇氣，指控NONO分別在按摩會館及汽車內猥褻得逞，涉嫌強制性交、強制猥褻等罪。檢方認為，被害人的指述應具備證據能力，足以證明被告犯罪。

NONO否認犯罪，稱沒印象、不認識被害女子等。其辯護律師則主張，所指案發按摩會館非隱密空間，NONO豈有可能在他人隨時會闖入的情況下犯罪？且被害女子稱有將手機號碼給NONO，到婦產科求診時未告知因性行為受傷，皆違反性侵被害人常情等。

NONO與另名女子是相約在北市人口稠密處見面，路上行人眾多，女子若遭猥褻，為何未當街求救等。

士院一審判決指出「法之為器，不在快意恩仇，而在持衡守正」，法官認為，縱使輿論關注或案情曲折，刑事審判仍須以證據為基石，全案除被害人單一指述外，缺乏其他具關聯性的補強證據；且考量案發時間已逾10年，檢方提出的對話紀錄與相關指控，難以形成「通常一般人均不致有所懷疑」的有罪確信。依無罪推定原則，法院最諭知無罪。

除了本案，藝人NONO前年曾被士檢起訴，利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，士林地院經一年審理，僅認定一次強制性交未遂，去年判2年6月徒刑。案經上訴，高等法院4月23日駁回，維持一審判決，NONO仍判2年6月徒刑，可上訴。