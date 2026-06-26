台中崇德愛爾麗診所涉偷拍案 衛生局重罰50萬、勒令停業半年

台中市衛生局今宣布，針對愛爾麗連鎖醫美集團涉嫌於診間裝設偽裝型監視器偷拍案件，依法對旗下台中崇德愛爾麗診所重罰50萬元，並自今年7月15日起至明年1月14日止停業6個月。

衛生局表示，醫療機構應提供民眾安心、受信賴的就醫環境，涉案診所嚴重侵害民眾隱私及醫病信任，因此依法從重裁處，以維護民眾就醫權益。

衛生局說明，愛爾麗偷拍案發生後即派員稽查，因涉案集團高層涉嫌指示相關人員事先拆除隱匿性攝影設備及主機，初期事證須配合檢方偵辦。

新北地檢署調查發現，業者2019年起至去年12月24日前，分別在台北松江店、台北忠孝店、新北永和店、台中崇德店、新北新莊店、新北板橋店、新北林口店診間角落，裝設像偵煙器外觀的偽裝型監視器，竊錄顧客更衣或身體私密部位；目前偵查所得事證顯示，相關監視器主機並無連線備份雲端或影像外流情形。

衛生局說明，台中崇德店涉案事證已由檢方調查明確，且涉及故意危害民眾隱私及公共利益，衛生局已依醫療法從重裁處。另考量診所仍須辦理民眾退費、醫療銜接及相關行政作業，衛生局給予約2周緩衝期，要求診所於停業前妥善完成各項處理，以保障消費者權益。

衛生局表示，已要求涉案診所依法、依限妥善辦理民眾退費事宜，並於停業前完成相關行政作業；如未依規定辦理，市府將持續依法連續裁處，絕不寬貸。

衛生局呼籲，民眾就醫時如發現環境有異，或懷疑個人隱私遭受侵害，可立即撥打1999市民服務專線或向衛生局提出檢舉。市府也將持續透過跨局處聯合稽查及常態化管理機制，全力守護市民安心、安全的就醫環境。