影／友善廁所拿手機偷拍女禮儀師 警逮34歲葬儀社員工

台北市懷愛館友善廁所本月16日傳出偷拍案，一名女禮儀師在地下停車場如廁時，發現男子持手機朝她拍攝，嚇得報警。大安警分局根據被害人記下的特徵及周邊畫面追查，昨晚拘提34歲李姓葬儀社員工，查扣涉案手機，依妨害性隱私等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

被害女子日前在社群發文表示，她6月16日上午11時30分許，到懷愛館B3地下停車場的友善廁所如廁，察覺有人以手機偷拍，她及時記下對方特徵並報案，她說事後長期失眠、焦慮，身心狀況受影響，接受醫療協助。

大羅斯福路派出所獲報後成立專案小組，鎖定辛亥路三段330號懷愛館一帶監視器畫面，並報請檢察官指揮偵辦。警方昨天晚間6時許持拘票將李男帶回，現場查扣手機等數位證物，將進一步釐清是否另有偷拍影像及其他被害人。