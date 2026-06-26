還有中南部分店待查 愛爾麗偷拍案恐有未爆彈

新北地檢署偵結醫美集團愛爾麗偷拍案，查出愛爾麗在台北、新北及台中共7家分店內，裝設仿偵煙器外觀的偽裝型監視器偷拍病患，時間長達6年。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗偷拍案檢方昨起訴總裁常如山共七人，新北地檢署此波起訴範圍僅就台北、新北及台中七間分店內的偷拍犯行。據了解，由於愛爾麗中南部尚有其他分店監視器業務是外包給不同廠商，有部分分店仍由其他地檢署偵辦中，全國涉案分店恐不只如此，全案仍有未爆彈。

所幸新北檢表示，就目前偵查所得事證，愛爾麗各分店內的監視器主機，並無連線備份雲端或外流的情形，請民眾安心。

檢方痛批，常如山、劉貞華自詡為台灣連鎖醫美龍頭，並自稱是「安心醫美」的良心企業，私下竟無視廣大消費者的信賴，假借「內部管理」、「醫療品質」、「防範消費糾紛」等冠冕堂皇名義，實則行集體監控偷拍。

檢方認為，常如山等人明知醫美診所診療室，為消費者因信賴醫療隱私而褪去衣物進行療程的極度私密空間，仍偷裝偽裝型針孔攝影機，不法攝錄消費者裸露性影像及非公開活動，嚴重侵害民眾隱私權、人格權及身體自主權，其行為已嚴重踐踏醫療和美容專業倫理，更打擊社會大眾基本信任。

愛爾麗偷拍案的連鎖效應造成人心惶惶，衛福部為此著手重修「醫療機構醫療隱私維護規範」，重申裝設針孔偷拍是不能碰觸的紅線。上月十三日，醫事司會商醫療機構達成嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間經同意可錄影、手術室等高隱私空間禁止錄影共四大共識。