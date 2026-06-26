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愛爾麗受害者4人未成年 總裁常如山求刑逾14年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

<a href='/search/tagging/2/愛爾麗' rel='愛爾麗' data-rel='/2/253110' class='tag'><strong>愛爾麗</strong></a>集團在台北、新北及台中七家分店內，裝設監視器<a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a>病患，新北地檢署依違反兒少性剝削等罪起訴總裁<a href='/search/tagging/2/常如山' rel='常如山' data-rel='/2/253135' class='tag'><strong>常如山</strong></a>（中）。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗集團在台北、新北及台中七家分店內，裝設監視器偷拍病患，新北地檢署依違反兒少性剝削等罪起訴總裁常如山（中）。圖／聯合報系資料照片

新北地檢署偵辦醫美集團愛爾麗偷拍案，昨依刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個資法、兒少性剝削防制條例等罪，起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨與其妻兒，公司會計蔡怡貞共七人，並對常求處十四年以上重刑。

起訴指出，常如山等人於二○一九至二○二五年間，涉在雙北及台中七間分店內，偷拍包括四名未成年人在內的九十九名被害人，六年內共涉犯一百六十四罪，且偵查中互相推諉卸責，毫無悔意、態度惡劣應予嚴懲，除常如山外，建請法院判處劉貞華十三年以上，張元齡十二年以上，謝金亨、蔡怡貞各九年以上徒刑。

被稱為「醫美教父」的常如山，因懷疑積極追求的劉姓女密友移情別戀，在女方住處性侵未遂挨告後，又違反犯罪被害人保護令，不僅向媒體爆料，還向法院聲請查封房屋騷擾女方，前天遭北檢起訴求重刑。在押的常、張、謝三人預計今天上午移審新北地院。

檢方調查，常如山等人涉在愛爾麗台北松江店、忠孝店；新北永和店、新莊店、板橋店、林口店及台中崇德店的診間角落，裝設偽裝成偵煙器的監視器偷拍、竊錄前往分店的消費者面容、個人更衣或裸露胸部、下半身等診間非公開活動的影片。

今年五月一日，有病患在板橋店診間內，發現偽裝型監視器，經被害人報警後，常如山等人隨即指示謝金亨拆除板橋店的偽裝型監視器及主機，並刪除儲存影像。

隔天該名被害人將此事發文至Threads，此事在網路迅速延燒，常如山等人於是再度指示謝金亨，自台北松江店、站前店、忠孝店，新北永和店、新莊店、板橋店，一路南下至桃園中正店及台中文心店、崇德店，拆除偽裝型監視器。

過程中，謝金亨的楊姓妻子和兒子，基於湮滅、隱匿證據犯意，沿途陪同謝男至愛爾麗各分店協助拆除偽裝型監視器及主機，檢警最後循線於五月三日深夜，趕赴愛爾麗台中崇德店前順利拘提謝男，檢方一併依湮滅證據罪起訴謝男妻兒。

愛爾麗 常如山 偷拍

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