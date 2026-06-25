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常如山遭求14年以上重刑！新北檢：以冠冕堂皇藉口 行集體監控偷拍

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

醫美集團愛爾麗偷拍案今偵結，新北地檢署起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨、愛爾麗蔡姓會計及謝男親友共7人。檢方指出，常等人共涉犯刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個人資料保護法、兒童少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪嫌共164罪，因此對常如山求處14年以上重刑，其餘人9到13年以上徒刑。

檢察官論罪時，痛批常如山、劉貞華等人不僅為台灣連鎖醫美龍頭，還自稱是「安心醫美」的良心企業，私下竟無視廣大消費者的信賴，假借「內部管理」、「醫療品質」、「防範消費糾紛」等冠冕堂皇名義，實則行集體監控偷拍。

檢方表示，常如山等人明知醫美診所診療室，為消費者因信賴醫療隱私而褪去衣物進行療程的極度私密空間，仍偷裝偽裝型針孔攝影機不法攝錄消費者裸露性影像及非公開活動，嚴重侵害民眾隱私權、人格權及身體自主權，其等行為已嚴重踐踏醫療、美容專業倫理，更對社會大眾基本信任造成毀滅性打擊。

而愛爾麗偷裝針孔一事東窗事發後，當常如山等人得知已有被害人報案，竟下令馬不停蹄、從北到南沿途拆除偽裝型監視器及主機，積極湮滅、隱匿全案事證，且於偵查中就上開犯行互相推諉卸責，被檢察官認為毫無悔意且態度惡劣。

檢察官認為，為捍衛社會善良風俗及保護人民及兒少身心安全，常如山等人犯行須予嚴懲，因此建請法院就常如山判處14年以上徒刑，劉貞華13年以上，張元齡12年以上，設備商謝金亨與蔡姓會計9年以上徒刑。

愛爾麗集團總裁常如山因偷拍案被檢方認定共涉164罪，遭求處14年以上重刑。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗集團總裁常如山因偷拍案被檢方認定共涉164罪，遭求處14年以上重刑。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗總經理劉貞華遭檢方求處14年以上徒刑。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗總經理劉貞華遭檢方求處14年以上徒刑。圖／聯合報系資料照片

偷拍 常如山 愛爾麗 醫美

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