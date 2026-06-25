醫美集團愛爾麗雙北、台中7分店偷拍長達6年 還有未爆彈

新北地檢署偵辦醫美集團愛爾麗偷拍案，今起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨、愛爾麗蔡姓會計及謝男親友共7人。檢警查出，愛爾麗在台北、新北及台中共7家分店內，裝設仿偵煙器外觀的偽裝型監視器偷拍病患，時間長達6年，共有包括4名未成年人在內的99名消費者遭到偷拍。

這次新北檢起訴範圍，為2019至2025年共6年間，台北松江店、忠孝店；新北永和店、新莊店、板橋店、新北林口店及台中崇德店共7間分店所涉偷拍犯行。據了解，由於愛爾麗尚有其他分店監視器業務，是外包給其他廠商，且有部分分店是由其他地檢署偵辦中，因此全案仍有未爆彈，愛爾麗全國涉案分店恐不只如此。

檢警調查，愛爾麗在上述7分店診間角落，裝設偽裝成偵煙器的監視鏡頭，竊錄前往分店的消費者面容、個人更衣或裸露胸部、下半身等診間非公開活動的影片，後來因首先發現針孔的被害人，今年5月1日在新北板橋店診間內發現偽裝型監視器，隨即報警處理。常如山等人於是指示謝男拆除板橋店的偽裝型監視器及主機，並刪除主機儲存影像。

後來，又該名被害人隔天在Threads上發文，案情迅速延燒，常如山等人再度火速聯繫謝男，指示他自台北松江店、站前店、忠孝店；新北永和店、新莊店、板橋店，一路南下至桃園中正店；台中文心店、崇德店拆除偽裝型監視器。

同時，謝男楊姓妻子和兒子，也共同基於湮滅、隱匿證據之犯意，於今年5月1至3日間，陪同謝男至愛爾麗各分店協助拆除偽裝型監視器及主機，最後檢警循線於同年月3日深夜23時40分許，趕赴愛爾麗台中崇德店前順利拘提謝男。