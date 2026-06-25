愛爾麗偷拍案今偵結 總裁常如山等7人起訴

造成全國醫病關係緊張的醫美集團愛爾麗偷拍案，新北地檢署今偵結，依涉犯刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪嫌，起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨、愛爾麗蔡姓會計共5人。此外，謝男另有2名家人因協助滅證，被依湮滅證據罪嫌起訴。

檢警查出，全案中被偷拍的病患高達近百人，在押中的常、張、謝等人預計明天將移審新北地院，劉女則在偵查中以500萬元交保。

今年5月初，揭發全案的被害人於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即向警方報案。當天以個人工作室承包愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的設備商謝男，便立刻接獲常、張、劉等人指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，並獨自開車南下，將沿途9家分店的監視器主機一一拔除帶走滅證。