酒吧對妙齡女下藥「撿屍」性侵未成 逼傳「感謝簡訊」脫罪反成證據

應姓男子去年5月某日凌晨在台北市信義區一間音樂酒吧，結識一名妙齡女子，趁對方不注意時在女子的杯子下藥，女子意識模糊，應男「撿屍」開車載回基隆住處涉嫌強吻、猥褻，女子恢復部分意識後掙脫，應男並未能得逞，竟要女子寫感謝簡訊企圖脫罪。基隆地檢署昨偵結，將應男依涉嫌加重強制性交罪未遂起訴，建請法院從重量刑。

基隆地檢署起訴書指出，去年5月某日凌晨應男在台北市信義區一間音樂酒吧消費，與一名妙齡女子結識、涉嫌趁她不注意、視線離開之際在她酒杯下藥。女子後來逐漸意識不清，應男開車將她載回他基隆市一處民宅住處內。

起訴書說，應男在屋內涉嫌強脫女子衣物、猥褻，女子後來轉醒極力掙扎，性侵並未得逞。女子致電友人淚訴，陪同到醫院驗傷、報案，採集身上不明藥物檢體等證據、驗傷單等提告。

檢警調查，應男為脫罪還逼女子在他面前，以手機傳訊息給他，寫有「感謝應先生照顧我從酒吧到住家的安全，且對我的人身無任何攻擊、侵害、或做出任何違反我意願的事。」等句。

起訴書說，應男所為構成加重強制性交罪未遂，犯後企圖掩飾罪行，建請法院從重量刑。

檢方指出，行為人雖未得逞但已著手實行，仍可能構成強制性交未遂或加重強制性交未遂罪。