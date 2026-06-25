性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

有「醫美教父」稱號的愛爾麗集團總裁常如山，因醫美診所涉偷拍案遭羈押，常另遭女子提告妨害性自主，捲入性侵風暴。台北地檢署認為常扯掉女子內褲企圖性侵，犯強制性交未遂罪，且在檢察官核發犯罪被害人保護命令後恣意騷擾，昨除起訴外也建請法院從重量刑。

北檢調查，常如山買車買房追求心儀的女子，但懷疑對方與他人交往，疑尾隨到台南，闖進屋內後，目睹女子和立法委員王定宇共處一室，爆發拉扯衝突。常激動之下，涉嫌扯掉女子內褲意圖性侵，事後遭告妨害性自主。

今年二月間，常以被告身分出庭，訊後檢方命限制出境、出海，並依犯罪被害人權益保障法核發「犯罪被害人保護命令」，常不得騷擾告訴人。三月，周刊報導立委王定宇「奪人小三」，王定宇當時直指「富商涉嫌性侵女員工未遂，刻意藉此轉移焦點來抹黑他」。

常如山聲明指出，目睹王定宇與女子共處一室，當下或許因情緒激動而肢體衝突，但絕對沒有性侵。

檢察官訊問女子、相關證人，並勘驗監視錄影畫面，再依據案件關係人間的通訊軟體對話紀錄、DNA鑑定書、醫療機構診斷證明書等證據，認定常涉強制性交未遂罪嫌。

檢方指出，常如山經檢察官當庭核發犯罪被害人保護命令，要求不得接觸、騷擾女子，但常涉提供照片給媒體報導，又向法院聲請查封房屋等，違法騷擾女子。北檢認為常如山造成女子難以磨滅的傷害，且漠視檢察官所核發的犯罪被害人保護命令，請求台北地院重判。