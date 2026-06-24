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蘆洲中年男下藥性侵老母致死 新北檢起訴交國民法官審理

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲去年3月初一名疑似患有精神疾病的李姓中年男子，涉嫌在家對七旬老母下藥性侵，過程中疑似撞傷母親頭部，最後竟使母親因安眠藥中毒及腦部損傷雙重因素而死。新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死罪起訴李男，全案將由國民法官進行審理。

起訴指出，案發時51歲的李男，與78歲的老母同住在蘆洲，卻在去年3月8日清晨6時許，將鎮靜安眠藥佐沛眠（Zolpidem）輸入母親體內，趁母親意識模糊時加以性侵。

當天清晨6時許，李男前往住家附近超商求助，自稱凌晨4時許曾聽聞碰撞聲，走出房間發現母親已倒臥於走廊，但仍有呼吸，直到一早要餵食母親牛奶時，發現母親已面部冰冷、呼吸微弱，救護人員趕赴現場時，李母已明顯死亡。

去年4月21日，李母法醫研究所解剖報告出爐，顯示死者生前有遭受性侵害跡象，案情升高疑似為他殺，檢察官於是指揮警方調閱相關資料、採集可疑涉案人員檢體，以及請當時承辦員警出具職務報告，說明到場發現及處理經過。

今天2月25日，檢方將李男拘提到案，複訊後聲押獲准。隔月檢警著手對李男進行精神鑑定，並清查其毒品、婦幼、幫派、社維法的相關前科或紀錄，最後認定李男犯嫌重大將他起訴。

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新北市蘆洲發生一起疑有精神疾病的李姓中年男子，涉嫌在家對七旬老母下藥性侵致死遭新北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市蘆洲發生一起疑有精神疾病的李姓中年男子，涉嫌在家對七旬老母下藥性侵致死遭新北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

性侵 母親 國民法官

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